Ex de George Michael estaria morando na rua após ficar de fora do testamento do cantor

O ex-namorado do cantor George Michael está morando nas ruas após ter sido obrigado a deixar a mansão do músico, de acordo com informações da imprensa britânica. Fadi Fawaz teria deixado o hotel em que estava na última segunda-feira (9) e desde então estaria nas ruas de Covent Garden, em Londres. Segundo o jornal The Mirror,

Fawaz ficou de fora do testamento do cantor, morto no Natal de 2016, aos 53 anos, tendo a fortuna de 97,6 mi libras (R$ 493 mi) do cantor sido dividida entre suas duas irmãs, Yioda e Melanie. No mês passado, ele chegou a ser preso sob a acusação de ter quebrado coisas na casa em que os dois viviam.

O jornal The Sun afirmou que Fadi publicou uma mensagem no Facebook, depois apagada, em que afirma estar sem teto e culpando os advogados por sua situação. Australiano e ex-cabeleireiro, ele acusa a família de George Michael de enganá-lo para fazê-lo deixar a casa em que os dois viviam.

Há cerca de dois meses, a casa em que o cantor morreu foi vendida pela família do músico por 3,4 milhões de libras (R$ 17 milhões). Ela passou a ser visitada por milhares de fãs nos anos seguintes a morte do cantor para deixar flores e declarações. fãs haviam criado uma petição pedindo à família de George Michael para transformar a casa em um museu.

George foi alçado à fama nos anos 1980 como parte do Wham!, duo formado com Andrew Ridgeley, seu colega de escola. Em cinco anos, a dupla emplacou sucessos nas paradas, como "Wake Me Up Before You Go-Go", "Careless Whisper" e "Everything She Wants", até sua dissolução, em 1986.

Hoje tido como um dos grandes símbolos gays, George Michael só passou a falar em público sobre sua orientação sexual depois de ser detido, em abril de 1998, por ter sido flagrado com outro homem num banheiro público de Beverly Hills. Segundo ele, foi um ato "inconscientemente deliberado" de sair do armário.

O episódio depois rendeu inspiração para uma canção sua, "Outside", em que ele canta: "Let's go outside/ In the sunshine" (vamos para fora, sob o sol). No videoclipe, policiais aparecem se beijando, em alusão ao agente disfarçado que o prendeu no banheiro público.