Ex-BBB Munik Nunes anuncia fim do casamento com Anderson Felício

A ex-BBB Munik Nunes anunciou o fim do casamento com o empresário cearense Anderson Felício, nesta sexta-feira (23). Por meio dos stories do Instagram, a vencedora do Big Brother Brasil 16 relatou que passa por um momento delicado.

"Em respeito aos fãs #AnderNik, tô passando pra dizer que estamos passando por um momento delicado!!! Eu e o Anderson não estamos juntos. É uma decisão dolorosa e foi tomada por ambos! Nesse momento eu peço a compreensão de cada um de vocês", desabafou a modelo.

Munik e Anderson se casaram em 2017, em Fortaleza. O anúncio da separação aconteceu dias depois do casal voltar de uma viagem à Grécia.