Ex-BBB cearense Patricia Leitte detona Gleici Damasceno, desafeto na edição 18: "hipócrita"

Parece que nem todo mundo deixa na casa do BBB os desafetos criados por lá. Participantes da edição 18 do reality, Gleici Damasceno e Patrícia Leitte reacenderam a rivalidade nascida durante o programa. Tudo por conta de um post no Twitter.

A campeã da edição resolveu ressuscitar a fala dita para a cearense quando Gleici retornou de um paredão falso. "Quem cava uma cova para o inimigo, cai nela", postou a acreana.

Patrícia deixou o reality com 94,26% de rejeição num paredão triplo e, na sua saída, tentou relembrar a célebre frase, porém criou uma versão própria: "Quem cava uma cova pros outros e cai, destrói os corações", entoou a cearense antes de sair da casa.

Após saber que Gleici havia publicado o dito, Patrícia entendeu que a acreana estava mandando uma indireta para ela. A ex-sister fez, então, vários posts no Twitter detonando a colega de confinamento, chamando-a de "hipócrita" e "falsa militante".

"Quando não se tem algo legal e novo para dizer é melhor ficar calado! Revirar passado para se sentir melhor que os outros pelos erros é esquecer das merdas que você fez também. Teve gente que não queria amizade comigo pela minha rejeição e aqui fora vira e mexe fala meu nome e lembra de mim! Ao contrário de mim que nem sei onde anda e nem falo nada, ué? E eu não morri pra você? Então esquece que eu existo! Simples assim! Vejo um monte de máscara caindo!", escreveu a cearense.

Patricia ainda seguiu a série de tuítes. "Saudade de ser a santa né minha filha! Depois vem pedir empatia nas redes sociais! Uma vez Hipocrita, sempre hipocrita! Mudaram as estações, nada mudou! Sua tentativa de trazer ataques pra mim foi barrada pela sua hipocrisia! Vitimista! Toma", postou Patrícia.

"Aceita que estou maravilhosa, amando, sendo feliz! Não vivo relacionamento de fachada e nem mentindo pra ninguém! Meu público sabe exatamente quem sou eu, não faço personagem pra ser “querida”! Vê se me esquece! Já servi de palco pra vc subir uma vez, aqui fora não! Vai estudar! E pra finalizar: QUEM CAVA A COVA DO IRMÃO CAI NELA! Você tá sempre cavando covas dos outros por aí achando que só se aplica esse ditado pras outras pessoas, pra você não, né? Senhora dona e proprietária da razão absoluta! Vai atrás de pagar tuas contas que é melhor!", escreveu a cearense.

Patrícia fez também uma série de vídeos no Stories do Instagram e chamou Gleici de hipócrita e falsa militante.

"Sempre que está esquecida, vai lá e solta frases em forma de piadas para me ofender. Você me bloqueou nas redes sociais, mas não me esquece. Um dia desses você estava relembrando coisas do Lucas para as pessoas virem atacar o Lucas", disse nos vídeos, se referindo ao também cearense Lucas Fernandes, outro ex-BBB. "Vocês ama os cancelamentos das pessoas. Mas quando é com você, você pede empatia. Você é uma hipócrita", finalizou.