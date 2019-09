Evoluiu Challenge: novo desafio da internet faz sucesso entre influenciadores digitais

Os vídeos rápidos de maquiagem já fazem sucesso nas redes sociais, mas com Evoluiu Challenge as postagens de tutoriais no Instagram se tornaram um viral. A novidade usa a música "Evoluiu" do cantor brasileiro Kevin de Oliveira, mais conhecido como Kevin o Chris, de trilha sonora para mostrar o passo a passo da maquiagem. O desafio se espalhou e já conta com a reprodução de outras músicas, chegando a cerca de 30.000 publicações com a hastag #evoluiuchallenge.

A ideia foi publicada pela primeira vez pela digital influencer Larissa Rezende, no dia 22 de agosto:

Seguindo o mesmo estilo, outras variações foram postadas com músicas e formatos diferentes, muito além dos tutoriais de maquiagem.

A youtuber Bruna Malheiros usou a música "Onda Diferente", feat das cantoras Anitta, Ludmilla com o rapper Snoop Dog para a base do vídeo.

Uma das principais influencers de beleza, Mari Maria, fez uma nova variação da edição.

Bianca Camargo usou a técnica do desafio para um vídeo de looks.

A digital influencer Gabih Machado aproveitou a oportunidade para fazer uma maquiagem bem colorida.

Fernanda Tumas seguiu a coreografia de Larissa Rezende para fazer um olho preto.

Amanda Domenico fez uma versão diferente junto com o filho, ao som do hit de Kevin o Chris