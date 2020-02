Everaldo Marques deixará ESPN para trabalhar no SporTV

O locutor esportivo e apresentado Everaldo Marques deixará a ESPN após 15 anos de trabalho. Segundo o portal UOL Esportes, o narrador acertou a transferência o canal SporTV. O locutor permanece na emissora ligada à Disney até a próxima sexta-feira (7). O site apurou que a decisão de Everaldo, anunciada apenas para poucas pessoas há algumas semanas, pegou de surpresa a diretoria da ESPN.



O canal ainda fez uma contraproposta na tentativa de reverter a saída. Segundo o site de esportes, a rescisão foi amigável entre Everaldo Marques e ESPN. O início do trabalho no canal do grupo Globo ainda não foi definido.



Em matéria publicada nesta segunda-feira (3), o portal afirma que o canal fechado de esportes decidiu manter o narrador na cobertura do Super Bowl — com final realizada no último fim de semana — mesmo assim, como uma forma de agradecimento pelo serviços prestados e pelo bom relacionamento que ele mantém com a emissora.



Everaldo Marques chegou à ESPN em 2005. Pouco tempo depois, tornou-se o principal nome do canal nas transmissões de basquete e futebol americano, tendo a oportunidade de cobrir "in loco" as finais da NBA e da NFL. Ainda não está certo se a ESPN vai contratar um substituto ou não para o narrador.