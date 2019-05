Evento “Quem São Elas” debate o tema da mulher contemporânea 

Os desafios enfrentados pelo universo feminino no século XXI são temas do evento “Quem São Elas”. De sexta-feira (17) à domingo (19), a iniciativa reúne uma série

de atividades gratuitas na "Praça da Expansão", do Shopping Iguatemi. O objetivo da organização é reunir cerca de 4 mil pessoas em torno de atrações como talk shows gratuitos, lançamentos de livros e painéis sobre o bem-estar físico, mental e social. Uma corrida de rua encerra a programação.

A roda de debates inicia na sexta (17), às 19h30, com o painel “Mãe, esposa, mulher e profissional: como conciliar os vários papéis da Mulher Contemporânea com a atividade física?”. Participam a nutricionista Ana Cristina Wolf, as influencers Carina Salgado e Edith Gomes, a empresária Dani Holanda. No sábado (18), às 16h, acontece o lançamento do livro “Da lama nasce o lótus”, da psicóloga Maria Camila Moura.

Olhar

Na obra, a autora conta sua própria história, a partir da descoberta de um câncer de mama. "Mais do que uma biografia sobre a doença, o livro reflete sobre dores e amores, sobre morte e renascimento, sobre resiliência e redenção. É uma leitura tocante e poderosa, um convite à reflexão", explica em nota os organizadores. No mesmo dia acontecem dois talk shows. O primeiro, às 17h30, reflete o tema “Mente, corpo, essência. Como atingir a harmonia e melhorar a qualidade de vida?”. As palestras ficam a cargo da coach Marília Fiúza, da médica Maryna Landim, da executiva-financeira Josiane Ramalho, da influencer Cau Saad e da psicóloga Maria Camila.

O evento prossegue com o talk show "Construindo o meu sucesso: histórias e hábitos de mulheres realizadas!". A atividade terá participação das empresárias Manuela Feitosa, Vanessa Queiros, Luciana Paiva e da executiva Gaída Dias.

Corrida de rua

Fechando o evento, o domingo (19) terá a realização da corrida "Quem São Elas? LIVE Run", com largada do Shopping Iguatemi Fortaleza. As distâncias previstas são de 2,5 km, o que permite a inscrição de atletas a partir dos 12 anos de idade, bem como dá a chance de mais corredores da melhor idade participarem. A prova também terá percursos de 5 km e 10 km..

Programação

Talk show Quem São Elas? Praça da Expansão – Shopping Iguatemi Fortaleza

Sexta-feira (17/05)

"Mãe, esposa, mulher e profissional: como conciliar os vários papéis da Mulher Contemporânea com a atividade física?"

Horário: 19h30

Sábado (18/05)

16h: Lançamento do Livro: "Da lama nasce o lótus". Escritora: Maria Camila Moura

17h30: "Mente, corpo, essência. Como atingir a harmonia e melhorar a qualidade de vida"

19h30: "Construindo o meu sucesso: histórias e hábitos de mulheres realizadas!"

Domingo (19/05)

06h25: Corrida Quem São Elas? Live Run

Estacionamento externo do Shopping Iguatemi

Distâncias: 2,5k, 5k e 10k

Inscrições aqui.