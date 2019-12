Evento “Festejos natalinos” começa nesta sexta-feira (27) no Cariri

A segunda edição do “Festejos Natalinos – Cultura Popular no Cariri” começa às 19 horas desta sexta-feira (27), no Crato, com apresentação do Auto de Natal Grupo Zabumbar (Grupo Aldeias) e da Opereta Popular "Canto de Reis" (Coletivo Terra). O projeto reúne apresentações de Autos de Natal, Reisados e Lapinhas e promove a valorização da Folia de Reis, um dos maiores e mais vivos legados da cultura popular da região, tão intimamente ligada à religiosidade.

Arrastados pela fé no Padre Cícero, os romeiros fizeram do Cariri o sacrário de seus costumes e tradições, onde encontraram uma região fértil em tradições populares, herdadas dos índios Cariris e fortalecidas pelos colonizadores europeus. Essas manifestações estão, portanto, enraizados no dia-a-dia da população do Cariri, mantendo uma relação profunda entre fé e cultura popular.

A festa contribui para a divulgação e valorização da tradição popular nordestina FOTO: DIVULGAÇÃO

Além de contribuir para a divulgação e valorização da tradição popular nordestina, o “Festejos Natalinos – Cultura Popular no Cariri” gera renda e dá visibilidade aos profissionais da cultura e artistas populares do estado do Ceará. Promove, ainda, um intercâmbio cultural entre público e artistas populares e possibilita o acesso democrático ao projeto, através do acesso gratuito e irrestrito às apresentações.

Os “Festejos Natalinos – Cultura Popular no Cariri” são uma realização do Ministério da Cidadania – Secretaria Especial da Cultura, por meio Lei Federal de Incentivo à Cultura, em parceria com a Midas Produções Culturais e patrocínio da Grendene.

A programação contará com participação de 25 grupos totalizando 460 participantes de todas as idades, oriundos das cidades de Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato.

Serviço

Programação Festejos Natalinos – Cultura Popular no Cariri

Acesso gratuito

Dia 27 de dezembro (sexta-feira)

Opereta popular e auto de natal

Local: Praça da Encosta do Seminário, no Crato

19h - Auto de Natal Grupo Zabumbar - Crato (Grupo Aldeias)

20h - Opereta Popular "Canto de Reis" (Coletivo Terra)

Dia 28 de dezembro (sábado)

Encontro de Reisados

Local: Praça da Encosta do Seminário, no Crato

A partir de 19h - apresentação de grupos de reisados com mestres reconhecidos pela Secretaria da Cultura do Governo do Estado.

Reisado de Congos - Mestre Aldenir – Crato; Lapinha - Mestra Zulene Galdino – Crato; Reisado Guerreiras de Joana D'Arc – Mestra Margarida - Juazeiro do Norte; Reisado Discípulos de Mestre Pedro – Mestre Antonio - Juazeiro do Norte; Reisado São Miguel - Mestre Tico / Mestre Tarcísio - Juazeiro do Norte; Reisado de Couro do Barro Vermelho - Mestre Zé Pedro – Barbalha; Grupo de Incelências de Barbalha.

Dia 04 de janeiro (sábado)

Terreirada - Juazeiro do Norte

19h – Encontro de grupos de tradição do ciclo natalino no território do Reisado de São Miguel, bairro João Cabral, em Juazeiro do Norte.

Dia 05 de janeiro (domingo) Dia de Reis

Cortejo de grupos de tradição popular no Crato

Local: Praça da Sé – Crato

17h - Cortejo dos grupos de tradição pelas ruas do Centro de Crato. Evolução dos grupos na Praça da Sé. São eles: Reisado de Congos do Mestre Aldenir, Crato;

Reisado Mestre Antônio de Helena, Crato; Reisado Mestre Dedé de Luna, Crato;

Reisado São Vicente do Mestre Galego, Crato; Grupo Folclórico do Projeto Menino Jesus, Crato;Manero Pau do Distrito da Bela Vista do Mestre Cirilo, Crato; Manero Pau Mestre Chico Caboclo, Crato; Grupo Mirim de Manero Pau - Mestre Chico

Caboclo dos Currais - Crato; Grupo de Coco da SCAN – Sociedade Cratense de Auxílio aos Necessitados; A gente do Coco – Grupo de Mulheres da Batateira, Crato; Grupo de Coco Mestra Maria da Santa, Crato; Lapinha Mestra Zulene Galdino, Crato; Lapinha do Bom Jesus de Montealverne, Crato; Banda Cabaçal dos Irmãos Anicetos, Crato; Banda Cabaçal Mirim da Chapada do Baixio, Crato; Reisado São Miguel do Mestre Tarcísio, Juazeiro do Norte; Reisado Discípulo do Mestre Pedro do Mestre Antônio, Juazeiro do Norte; Reisado de Couro do Mestre Pedro, Barbalha; Bacamarteiros da Paz do Mestre Nena (Francisco Gomes Novais), Juazeiro do Norte; Grupo Mateu de Teatro, Barbalha; Grupo Zabumbar, Crato; Guerreiro Santa Joana Darc, Juazeiro do Norte; Grupo de Incelências de Barbalha; Reisado Nossa Senhora das Dores, Juazeiro do Norte; e Reisado de Congo São Miguel Arcanjo, de Barbalha.

Dia 06 de janeiro (segunda-feira)

Oficina e apresentações dos grupos de tradição de Barbalha – Escola de Saberes - Barbalha

16h – oficina de confecção de “cafuringa” – Escola de Saberes

17h – Saudação do Grupo de Mateu nas ruas de Barbalha - saindo da Casa do Mateu para Escola de Saberes.

18h – Roda de conversa com o Senhor Epitácio, mateu do Reisado Sítio Cabeceiras e com Mestre Serginaldo, Reisado de Congo do Sítio Lagoa.

19h – Apresentação do Reisado da Lagoa – Escola de Saberes de Barbalha