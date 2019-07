Evento de moda traz como tema a inovação para os negócios dos novos tempos

O seminário de moda, comunicação, varejo e negócios MaxiModa apresenta este ano a sua 12ª edição com o tema "Você está inovando? Conheça os caminhos para comunicar, vender e se relacionar com os novos tempos".

O evento será realizado em Fortaleza no dia 9 de agosto, de 8h às 18h, no Teatro RioMar Fortaleza e tem formato de palestras seguidas de mesas redondas nas quais são abordados assuntos sobre varejo, comportamento, business, tendências e comunicação.

A programação conta com a presença de Ana Couto, CEO da agência Ana Couto; Alexandra Farah, jornalista de moda e curadora do festival WeAr; Ana Isabel de Carvalho Pinto, Co-founder do e-commerce Shop2gether; e Betty Prado, sócia de Glória Pires na Bemglô, plataforma de e-commerce com conteúdo, marcas e produtos que seguem a filosofia do Comércio Justo.

As palestras terão mediação de Jackson Araújo, comunicólogo especializado em análise de comportamento e tendências de consumo de moda, mídia e comunicação, e da idealizadora do evento, Márcia Travessoni, diretora da 333 Comunicação.

Os ingressos já estão a venda e podem ser comprados na bilheteria do Teatro Rio Mar Fortaleza ou no site.

Serviço

MaxiModa 12ª edição

9 de agosto de 2019

Horário: de 8h às 18h

Local: Teatro RioMar Fortaleza

Mais informações

MaxiModa

Conheça os palestrantes

Ana Couto - CEO da Agência Ana Couto

Fundou a agência Ana Couto em 1993, com a proposta de trabalhar o Design como ferramenta para construir marcas fortes. Desde então, expandiu a oferta da agência para um serviço integrado, que vai da estratégia de marca à propaganda. Trabalha no desafio de negócio dos clientes alinhando sua visão de integrar marca e negócio com a construção de valor efetivo para os projetos da agência, envolvendo o time com mais de 80 profissionais multidisciplinares e com diferentes backgrounds.

Alexandra Farah - Jornalista de Moda e Curadora do WeArTema

Jornalista especializada em moda e tecnologia, foi editora do site Chic - por Glória Kalil, colunista da Band News e editora do jornal Brasil Econômico. Atualmente, atua como colunista da Vogue Brasil e é curadora do festival WeAr, que busca a transformação digital da indústria da moda

Ana Isabel de Carvalho Pinto - Co-founder Shop2gether

Acumula mais de 20 anos de experiência no mercado de varejo e moda de luxo, tendo atuado no desenvolvimento de grandes marcas da moda nacional. Com faro para os negócios, inovação e criatividade, criou o Shop2gether, e-commerce de moda premium. Hoje, seis anos depois, é diretora de Marketing da Icomm Group, detentora também do e-shop OQVestir.

Betty Prado - Sócia da Glória Pires na empresa Bemglô

Foi a primeira modelo brasileira a desbravar o universo das passarelas internacionais. De volta ao Brasil, assumiu a direção do primeiro evento de moda do país: o Phytoervas Fashion. Betty ainda concebeu projetos de brand experience para marcas como Natura, além de fundar sua própria empresa, a + Luz Casa de Criação. Há 5 anos, criou em parceira com Glória Pires e Orlando Morais, a Bemglô; uma plataforma inovadora no modelo de e-Commerce com conteúdo, marcas e produtos do bem.