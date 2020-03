Evento cultural em homenagem a Antônio Conselheiro acontece em Quixeramobim até sexta-feira (13)

Com o tema "Antônio Conselheiro 190 anos: resistindo e construindo esperança no sertão", o evento Conselheiro Vivo 2020 acontece até esta sexta-feira (13), no município de Quixeramobim.

A programação é robusta, envolvendo desde shows, oficinas e lançamentos de livros até palestras e a entrega da Comenda Antônio Conselheiro, instituída pela Câmara Municipal de Quixeramobim.

Chegando à 16ª edição, o evento acontece na cidade onde o famoso beato nasceu, despertando no público um olhar mais aprofundado sobre a atuação dessa importante figura da História do Brasil, atuante na Guerra de Canudos, entre 1896 e 1897.

Não à toa, as atividades acontecerão em escolas e espaços públicos do município, tudo com entrada franca, reunindo artistas locais, visitantes de Canudos (BA) e pesquisadores da história de Antônio Conselheiro.

Destaques

Entre os principais destaques da programação, está o lançamento dos livros “Antônio Conselheiro: nem santo, nem pecador” (Rocco Jovens Leitores), de Marcelo Biar (RJ) e “Sertão, Sertões” (Editora Elefante), organizado por Joana Barros, Gustavo Prieto, Caio Marinho (SP). O momento acontece na quinta-feira (12), com a presença de vários coautores dad obras.

No dia 13, haverá uma visita guiada à Casa de Antônio Conselheiro – que passa por restauro pelo Governo do Ceará, com previsão de reinauguração ainda no primeiro semestre deste ano. O equipamento passará a ser gerido pela Secretaria da Cultura do Ceará, em parceria com o Instituto Dragão do Mar de Arte e Cultura. Uma boa oportunidade para conhecê-lo.

No mesmo dia, feriado municipal, será realizada a entrega da Comenda Antônio Conselheiro, voltada a aqueles que, por meio de sua obra ou atuação, levam adiante a memória do peregrino.

Neste ano, os agraciados são: o artista, cantor e compositor baiano Bião de Canudos; o Secretário da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano Piúba; e o professor Hugo Fernandes Lemos, supervisor do SESC Ler de Quixeramobim e ex-integrante do Movimento Antônio Conselheiro.

Também faz parte da roteiro do encerramento o tradicional desfile temático realizado pelas escolas da rede municipal de ensino e a cerimônia de premiação dos vencedores do concurso literário promovido pela AQUIletras, além de um ato comemorativo em homenagem ao aniversário de Antônio Conselheiro, que, por lei, incluiu a data no Calendário Oficial de Eventos do Estado Ceará.

Serviço

XVI Conselheiro Vivo 2020

Até esta sexta-feira (13), no município de Quixeramobim. Entrada franca.