Evaristo Costa brinca com foto de Pe Fábio de Melo na Jordânia

As brincadeiras entre Evaristo Costa e Padre Fábio de Melo não param. Dessa vez, o jornalista fez uma montagem com uma foto do cantor em que aparece com vestimentas árabes.

De viagem na Jordânia, o padre publicou foto no deserto com os trajes típicos. Na publicação, o jornalista comentou: "Tá parecendo o tiozão que vende Kibe na praia".

Evaristo, então, aproveitou e fez uma montagem colocando o cantor ao lado de um camelo. Em resposta, Fábio publicou outra foto. "Deixo aqui meu semblante sereno, tranquilo, apenas observando sua sordidez e maldade. A ele, em particular, limitei-me a dizer: 'você não vale a rolha do vinho.'"