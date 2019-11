"Eu que mostrei", diz Luana Piovani sobre novo relacionamento de Pedro Scooby

A atriz e apresentadora Luana Piovani surpreendeu os fãs ao comentar sobre o novo relacionamento de Pedro Scooby, seu ex marido, com a modelo brasiliera, Cintia Dicker. "Papai Scooby está namorando a Cintia. Que bom! foi eu que mostrei a cintia para ele", declarou em vídeo no Instagram.

A atriz relevou que apresentou ex-angel brasileira da Victoria's Secrets ao Scooby, quando eles ainda eram casados, durante uma viagem à Nova York. "Eu gosto da Cintia há milhas de anos. Eu não a conheço initimamente, mas a gente se conhece pessoalmente e ela sempre foi uma fofa comigo", comentou.

Luana também deixou um comentário na foto de Scooby anunciando o novo relacionamento. “Dá uma irmãzinha ruiva pra Liz, só avisa a musa que é melhor arrumar uma Angelina pra ela também”, comentou. Angela Garcia, chamada cariosamente de Angelina por Piovani, é roomate e amiga de longa data de Luana. Parceiras há quase 13 anos, as duas trabalham juntas em Lisboa.

O antigo namoro de Pedro Scooby com Anitta também foi tema da declaração de Luana nas redes sociais. A atriz relevou que o filho mais velho do dois, Dom (7), teve problemas em aceitar o namoro do pai com a cantora. "O problema do relacionamento anterior dele não era a ex-namorada dele gente, era o Pedro. Era o Pedro que estava completamente descompensado", argumentou.

Na publicação, Scooby afirmou que está seguindo em frente, levando consigo apenas pessoas que querem compartilhar a vida com ele. "Pra frente é que se anda! A vida é feita de momentos, bons e ruins. Agora o lance é como você encara isso, que peso isso tem na sua vida e como você equilibra a sua balança. Eu parto do princípio, que só se vive uma vez, então aproveito cada momento como se fosse o último, deixando pra trás tudo que não me serve e sem guardar magoa nenhuma disso. Levando comigo, quem quer compartilhar essa linda e sorridente jornada que é a vida", disse ele na postagem.

A atriz Marina Ruy Barbosa também comentou o relacionamento dos dois no perfil de Cintia no Instagram. "Noivo sortudo", comentou, provocando dúvidas acerca do status de relacionamento dos dois.