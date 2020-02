"Eu era tachada como patinho feio", diz jovem negra e da periferia que aposta na carreira de modelo

De um curso técnico de Moda na Barra do Ceará para estampar a capa do jornal. Sarah Muniz tem apenas 16 anos e vem conquistando espaço como um novo rosto que expressa representatividade e personalidade forte. Moradora do bairro Cristo Redentor, a modelo participa do editorial de Carnaval do Diário do Nordeste, publicado neste domingo (9).

Com um black poderoso e traços negros marcantes, Sarah conta que isso nem sempre foi reconhecido como uma característica positiva. “Quando criança, eu era tachada como o patinho feio. As pessoas da minha família falavam que eu era feia, por causa dos meus traços negroides e cresci acreditando nisso, mas fui crescendo e aprendendo, me inspirando em outras mulheres com seus blacks, seus turbantes”.

Sarah Muniz na capa do Verso Reprodução / Foto: Voir Image

Para ela, modelar é uma forma de expressão. “É como se uma parte de mim se revelasse quando eu estou modelando”, conta. E tudo começou de forma caseira, quando produzia as próprias fotos e publicava nas redes sociais. Os comentários de quem acompanhava eram de que ela deveria investir na carreira.

A relação com a moda começou por volta dos 13 anos, quando começou a sonhar e a se deslumbrar com esse mundo. “Eu gosto da maneira como as pessoas se expressam na moda, que elas mostram quem são”, afirma. E aí veio o curso técnico na Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Marwin, em que está cursando o segundo ano.

Sarah, ao lado de Stephanie Rios, para o editorial de Carnaval Voir Image

A primeira experiência como modelo, em novembro de 2019, veio a partir de uma professora do curso, Eve Nery. “Uma ex-aluna da escola tem uma marca e estava procurando uma garota negra para fazer fotos. Minha professora foi comigo e me apoiou bastante”. Desde então, tem participado de algumas campanhas para marcas de Fortaleza.

Filha de um catador de entulho e de uma operária, a jovem mora com tias e o avô. Ela conta que no começo eles não entendiam, mas agora comemoram e incentivam. “Eles começaram ver algumas fotos minhas, as pessoas comentando e passaram a se orgulhar disso. Hoje, perguntam quando vai ter desfile, se eu estou fazendo algum trabalho”, diz.

Foto produzida por Sarah de forma caseira para as redes sociais Arquivo pessoal

Na moda, Sarah ainda tem muito a trilhar e deseja seguir modelando. Os planos para o futuro incluem cursar a faculdade de Design de Moda. “Eu quero ser referência para outras garotas negras, quero atingir essas pessoas, essas meninas que não conseguem se aceitar, que são fora do padrão e que se identificam comigo”, finaliza.