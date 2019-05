Com a má recepção do público, o diretor de Sonic: O Filme Jeff Fowler anunciou nesta sexta-feira (24) que a estreia do longa será adiada para fevereiro de 2020.

Jeff informou ainda que o visual do personagem será refeito. Em seu Twitter, o diretor escreveu: “Levando um pouco mais de tempo para fazer o Sonic corretamente".

O live-action estrearia no dia 8 de novembro de 2019.