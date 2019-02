O apresentador Fernando Rocha, 52, publicou um vídeo em seu perfil do Instagram com uma mensagem otimista após ser demitido pela Globo. Rocha foi dispensado da atração pela emissora na tarde desta terça-feira (26).

Já de férias, ele não apareceu no programa nesta quarta (27) e, por isso, não chegou a se despedir do público. O contrato do apresentador, no entanto, vai até agosto. "Pessoal, como vocês perceberam, faltou tempo para me despedir de vocês. A vida é assim, corrida, uma hora esquenta, outra hora esfria, mas o que ela nos pede mesmo é coragem", afirmou o apresentador, que agradeceu ao público por acompanhar toda a sua jornada. "Estou confiante com o que vem pela frente".

Segundo comunicado divulgado pela Globo, ele não será substituído. A apresentadora Mariana Ferrão continuará à frente do programa sozinha, o que deve dar um tom mais sério à atração.

Rocha ficou conhecido por suas piadas durante o programa. No ano passado, ele viralizou na internet com uma anedota sobre o encontro da clara com o ovo.

Na abertura do Bem Estar em julho, ele disse ao médico Roberto Kalil: "Todo mundo sabe, desde que o mundo é mundo, que a vida é feita de encontros e despedidas. Despedidas são mais tristes, emocionantes. E eu fiquei sabendo de uma despedida tão emocionante, tão sofrida. Sabe qual é a despedida? Da clara com o ovo. E ela só não é tão triste porque a clara chega para o ovo e diz 'não fica triste, a gente vai se encontrar dentro do bolo' (risos)".

A piada não deu muito certo, e ele brincou com o médico nas redes sociais. Fernando postou em seu perfil do Instagram uma foto com o parceiro em que aparece com os braços cruzados e ignorando o médico, que ri ao seu lado. Na legenda, ele escreveu "Sabe quando você não acha graça de uma piada?". O médico respondeu: "Não foi muito legal esse começo de programa. Não deu muito certo."