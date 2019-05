Estilistas de gerações diferentes da moda autoral cearense se destacaram no último dia de DFB Festiv

Criadores de duas gerações diferentes da moda autoral cearense se encontraram em desfiles bem recebidos pelo público no último dia de desfiles do DFB Festival 2019. O evento, que aconteceu ao longo de quatro dias em estrutura montada no Aterro da Praia de Iracema, teve encerramento neste sábado (18).

Um dos destaques foi a marca estreante Baba que apresentou a coleção "No meu tempo", valorizando as cores primárias e elementos da memória afetiva local em peças bem urbanas. Idealizada pelo publicitário Gabriel Baquit em parceria com a estilista Marina Bitu, a nova marca apostou em comerciais cearenses que marcaram época para produzir estamparias, além de estabelecer conexões com a arte urbana. Destaque para estampas produzidas a partir das inscrições que o Sapateiro Alves deixou por anos nos muros da Avenida Engenheiro Santana Júnior, em Fortaleza.

A estreante foi tão bem recebida quanto a veterana Silvânia de Deus, cuja marca autoral também completa 20 anos, assim como o próprio festival. Na coleção "Imersa", a estilista cearense apresentou peças em tons predominantemente claros e pastéis que recebiam certos elementos bordados em círculos. A proposta era discutir os ciclos da vida e do cotidiano e como eles interferem na vida das mulheres.

O desfile teve um casting diverso, com a presença de mulheres de idades diversas e com formatação corporal múltipla. Essa escolha trouxe diversidade para a apresentação e reforçou o foco no feminino.

Também a mostrando um processo mais intimista, o estilista Ronaldo Silvestre levou para as passarelas do festival a coleção "A todo vapor". As peças do criador valorizaram a transparência e os tecidos leves.