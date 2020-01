Estilista David Lee é o único cearense na lista Under 30 da Forbes Brasil

Na categoria de moda, o designer David Lee é o único cearense em destaque na lista Under 30, da Revista Forbes Brasil. A edição de janeiro da revista reúne 90 jovens talentos, abaixo dos 30 anos de idade, que estão revolucionando o mercado de maneira inovadora nas áreas de artes, esportes e ciência.

Reprodução/Instagram

Em 2019, David teve a carreira alavancada após levar seu trabalho para o International Fashion Showcase, concurso promovido pelo British Fashion Council, durante a London Fashion Week. O estilista foi finalista na competição.

Em constante ascensão na indústria da moda brasileira, Lee também fez estreia no Veste Rio, principal plataforma da moda no país, além de anunciar o primeiro ponto físico de vendas de sua marca de roupas, no Cartel 011, em São Paulo.