'Estamos morando aqui', revela Bruno Gagliasso sobre Jericoacoara

Bruno Gagliasso disse estar morando com a família no Ceará e surpreendeu até os amigos na rede social. O ator publicou vídeo em que mergulha na lagoa de água cor azul turquesa conhecida como Buraco Azul, no município de Caiçara, ao lado dos filhos, Titi e Bless, em seu perfil no Instagram.

A lagoa se formou a partir da retirada da terra do local para a construção da CE 182. Por conta da elevada quantidade de chuvas deste ano, o “Buraco Azul” atingiu o limite máximo e tem atraído turistas de várias regiões do país por conta da coloração da água.

Giovanna Ewbank também publicou registros do local com os filhos nas redes sociais. No instagram, a atriz compartilhou o desejo de morar na região.

A atriz curte férias com a família Reprodução/Instagram

Conhecido por frequentar locais paradisíacos, Gagliasso é dono da pousada “Maria Bonita” em Fernando de Noronha. Segundo a revista Glamour, o local possui 10 quartos com diárias de R$ 1,5 mil.