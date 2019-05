Estado de saúde de Agnaldo Timóteo piora; cantor respira por aparelhos

O cantor Agnaldo Timóteo, que está internado em hospital de Salvador desde 21 de maio, teve uma piora no estado de saúde e stado de saúde de Agnaldo Timóteo se agrava após AVC,. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira (28), pelo Hospital Geral Roberto Santos (HGRS).

Segundo boletim médico, o quadro clínico do cantor se agravou e é considerada instável. Na segunda-feira (27), o artista chegou até uma melhora, quando tranquilizou o público.

"O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) comunica que o estado de saúde do cantor Agnaldo Timóteo se agravou nas ultimas seis horas. No presente momento, o mesmo está respirando sob ajuda de aparelhos e encontra-se instável. A qualquer instante, a diretoria médica da instituição poderá liberar atualizações do quadro clínico do paciente. Familiares solicitam que todos os fãs mantenham vibrações positivas", diz a nota da unidade hospitalar.

Agnaldo Timóteo já foi admitido na unidade com perfil, naturalmente, de alto risco, tendo em vista a idade - 82 anos - e as doenças associadas.

Na tarde de segunda-feira (28), o cantor chegou a publicar vídeo falando do estado de saúde.

Veja: