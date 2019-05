Espetáculo que revisita memórias da ditadura militar nacional segue em cartaz até este fim de semana

Diante do atual panorama político brasileiro, a pergunta feita pelo Grupo Expressões Humanas é imperativa: voltamos às névoas daqueles tempos sombrios?

Valendo-se da dúvida e de uma percepção apurada sobre a realidade, a trupe realiza as últimas apresentações do espetáculo "O Ano que Não Acabou" neste fim de semana, de sexta-feira (17) a domingo (20), na Casa da Esquina, bairro de Fátima, sede dos grupos Teatro Máquina e Bagaceira de Teatro.

A montagem é uma adaptação da peça "Os Cactos", de Emmanuel Nogueira, premiada no Concurso de Dramaturgia Carlos Carvalho em 2002, no Rio Grande do Sul, e enfoca nas duras memórias do período da ditadura militar brasileira. Nas palavras do grupo, "procuramos nos espelhar no atual cenário político como num indesejável 'déjà vu'" .

Katiana Monteiro, Magno Carvalho, Marina Brito e Rogério Mesquita integram o elenco Foto: Diego Souza

Com direção de Herê Aquino e elenco composto por Katiana Monteiro, Magno Carvalho, Marina Brito e Rogério Mesquita, o espetáculo se detém no ponto de vista daqueles que não tinham um envolvimento direto na luta contra o regime, mas que perderam parentes e amigos.

Não à toa, a narrativa gira em torno de uma mãe que reduz a vida ao quarto do filho Pedro, jovem revolucionário que é preso, torturado e desaparece nos porões do regime ditatorial.

Serviço

Espetáculo "O Ano que Não Acabou"

Nesta sexta-feira (17) e sábado (18), às 20h, e domingo (20), às 19h, na Casa da Esquina (Rua João Lobo Filho, 62, Fátima). Ingressos: R$ 20 (inteira). Contato: (85) 3067-6343