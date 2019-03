Espetáculo infantil “O Regresso dum barquinho de papel” segue em cartaz aos domingos na Casa Absurda

Até o dia 31 de março, a Casa Absurda, na Aldeota, sedia – sempre aos domingos, às 17h – a segunda temporada de apresentações do espetáculo infantil “O Regresso dum Barquinho de Papel”, que busca otimizar nos pequenos reflexões acerca de questões de gênero na infância.

Mais recente trabalho do Cangaias Coletivo Teatral, a montagem conta, de forma segura e delicada, a história de Beto/Beta, criança que vive um vilarejo sem água apenas com sua bisavó e a cadelinha Baleia. No sertão místico e mítico desenvolvido especialmente para a narrativa, onde as lendas são possíveis e os mundos à alcance do pensamento, a criança é menino nos minutos pares e menina nos minutos ímpares, o que deve oportunizar momentos de diversão e aprendizado na plateia.

A peça é uma apropriação da obra “O Braço do Pai”, do escritor Rafael Barbosa, premiada no VII Concurso Nacional de Jovens Dramaturgos do SESC. A direção fica por conta de Luís Carlos Shinoda.

De forma lúdica e delicada, espetáculo expõe discussões da contemporaneidade Foto: Tim Oliveira

Temáticas

Vulcânico na proposta de imergir em uma pauta em consonância com as discussões contemporâneas, o trabalho constrói um cenário para a discussão sobre os estereótipos que como que aprisionam crianças em caixinhas – onde tipos e cores específicos de brinquedos, roupas e comportamentos ditos pela sociedade acabam, muitas vezes, minando sonhos e possibilidades.

Assim, o resultado, após conferir a montagem, pode render um bom momento de diálogo em família, com pais e crianças expressando seus pontos de vista e entendimentos sobre essa fase tão única da vida.

Serviço

Espetáculo “O Regresso dum Barquinho de Papel”

Dias 17, 24 e 31 de março na Casa Absurda (Rua Isac Meyer, 108, Aldeota, próximo à Praça Luíza Távora). Ingressos: R$ 20 (inteira) – A bilheteria aceita cartões de débito e crédito. Classificação etária: livre. Contato: (85) 98838-3763