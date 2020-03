Especialista ensina receitas caseiras para manter as mãos hidratadas durante a quarentena

Na luta para barrar a contaminação pelo coronavírus, atendendo às determinações de isolamento social, famílias estão cada vez mais atentas aos cuidados com a higiene pessoal e de suas residências. O fato é que, para atender a tais recomendações durante a pandemia, não há como evitar o uso exagerado de sabão, detergente, água sanitária, álcool gel, enfim, produtos que costumam ressecar as mãos.

Para amenizar os danos que esses agentes podem causar na pele das mãos e também das unhas, a fisioterapeuta dermatofuncional, Karla Bessa, orienta a como hidratar as mãos com receitas bem caseiras, naturais e práticas.

Segundo a profissional, as fórmulas caseiras mais eficientes nesses casos são as máscaras produzidas com abacate e a com a clara de ovo.O ideal é que as misturas sejam aplicadas sempre ao fim do dia, após realização de todas as atividades domésticas.

Cuidados com as mãos devem ser permanentes e praticados sem precisar sair de casa

As duas opções podem ser aplicadas em dias alternados, com uma média de 15 a 20 minutos, de preferência um pouco antes de antes de dormir. Para remover a máscara, basta água corrente ou o uso de sabonete neutro. Caso não tenha estes ingredientes em casa, a especialista sugere o uso de "um hidratante corporal, que também pode ser aplicado nas mãos. Dê preferência aos que contêm ureia na composição”, aconselha.

Mas o ideal, segundo Karla Bessa, é usar luvas durante o manuseio de detergentes, água sanitária e produtos de limpeza em geral. Isto é fundamental para preservar a saúde das mãos. Veja abaixo duas receitas de hidratação caseira.



Máscara de clara de ovo

Ingredientes:

2 colheres de sopa de iogurte natural

1 clara de ovo

Modo de preparo:

Misture tudo e aplique nas mãos, em maior quantidade no dorso da mão e sobre os dedos. Deixe agir de 15 a 20 minutos e retire com água corrente.

Máscara de abacate

Ingredientes

1 colher de sopa de abacate

1/2 colher de sopa soro fisiológico ou 1/2 colher de sopa de iogurte natural



Modo de preparo

Misture o abacate ao soro ou ao iogurte e amasse a fruta até atingir uma consistência bem cremosa. Aplique nas mãos com leves movimentos de massagem. Deixe agir de 15 a 20 minutos e retire com água corrente.



Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.