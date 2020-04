Esfoliação caseira com açúcar mascavo e mel pode ser uma aliada na beleza 

O necessário isolamento social para conter a pandemia do novo coronavírus tem levado a sociedade a adotar novos hábitos na rotina. Um dos maiores desafios, em especial para o público feminino, é manter a saúde da pele em dia sem depender ajuda de produtos tradicionais e de profissionais da beleza.

Para dar um up no visual sem precisar sair de casa, a esteticista Ângela Coelho indica a esfoliação facial e corporal feita à base de itens naturais, a exemplo de açúcar mascavo e mel. Além da comodidade, o procedimento é rápido e garante a renovação celular de maneira prática.

O ideal é que o protocolo seja feito pelo menos uma vez por semana.

Esfoliar a pele tem alguns benefícios. Hoje existem vários produtos para isso, mas a caseira, para mim, ainda é uma das melhores. Além de usarmos produtos mais naturais, ela é super em conta”, esclarece

A esfoliação pode ser realizada no rosto e o corpo inteiro, incluindo mãos e pés. No entanto, a esteticista alerta para evitar exageros. “Essa esfoliação é leve e delicada. A aplicação com força pode causar irritação na pele, principalmente nas mais sensíveis”, destaca.

Ângela Coelho diz ainda que o mel atua na pele como hidratante, antibactericida e cicatrizante. Já o açúcar é um ótimo hidratante, e suas partículas ajudam na esfoliação. “São produtos naturais, mas precisamos tomar cuidado sempre na utilização de maneira correta”, finaliza a esteticista. A receita pode ser aplicada em todos os tipos de pele.

PASSO A PASSO DA ESFOLIÇÃO

1- Higienize a área a ser esfoliada com sabonete específico para o seu tipo de pele; após, enxague bem.

2- Em recipiente limpo, misture uma colher (sopa) de açúcar mascavo e uma colher (sopa) de mel.

3- Com a ajuda do dedo anelar ou uma espátula, passe a mistura na região e massageie suavemente em movimentos circulares.

4- No caso de esfoliar o rosto, de atenção especial para o nariz, testa e queixo.

5- Enxague em água abundante.

6- Finalize o processe com aplicação de hidratante específico para o seu tipo de pele.