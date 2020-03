Escritora e psicóloga cearense Lisiane Forte lança livro e realiza workshop para mulheres no Cariri

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, vários eventos têm chamado atenção para diferentes aspectos do universo delas. Nesta quinta-feira (5), um workshop no Cariri será incluso nessa cena.

Intitulado "Mulheres, quais as suas profundidades?", acontecerá no Centro Cultural Banco do Nordeste em Juazeiro do Norte, na região do Cariri.

À frente da palestra estará a escritora e psicóloga cearense Lisiane Forte, cujo trabalho será promover uma vivência de escuta e escrita afetiva com as participantes.

O momento ainda contará com o lançamento do segundo livro de Lisiane, "Zonas Abissais", publicado no ano passado pela Aliás Editora, da qual também é integrante.

A casa editorial, inclusive, recebe destaque no cenário literário cearense exatamente por publicar somente obras assinadas por mulheres, num movimento de reconhecimento e valorização da força de seus escritos.

Cenário marítimo é inspiração para as reflexões da escritora Foto: Bruna Sombra

Mergulhos

O tema do workshop, sobre as profundidades femininas, não é à toa: "Zonas Abissais" também é uma ode ao mergulho interno. O livro reúne poemas cuja gênese mantém sintonia com os mistérios do oceano, relacionando-os com várias inquietações de mulheres.

A obra ainda conta com inspiradas ilustrações de Raísa Christina, prefácio de Nina Rizzi e apresentação da escritora e editora Anna K. Lima, numa bela sincronia de talentos para ecoar infinitudes.

Serviço

Workshop "Mulheres, quais as suas profundidades?" e lançamento do livro "Zonas Abissais", de Lisiane Forte

Nesta quinta-feira (5), às 19h, no Centro Cultural Banco do Nordeste Juazeiro do Norte - Cariri (R. São Pedro, 337 - Centro, Juazeiro do Norte). Gratuito. Contato: (88) 3512-2855

Zonas Abissais

Lisiane Forte

Aliás Editora

2019, 88 páginas

R$ 30