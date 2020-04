Escritora e psicóloga cearense Lisiane Forte faz live neste sábado (9) sobre escrita terapêutica

Método amplamente utilizado pela psicologia para redesenhar/ressignificar novas formas de viver no mundo, a escrita terapêutica é o tema da live realizada pela psicóloga e escritora cearense Lisiane Forte.

O momento acontecerá neste sábado (4), a partir das 17h, no perfil da autora no Instagram (@lisianeforte). A ação conta com a parceria do Sesc Ceará e deve refletir sobre a relevância da escrita que, como tantos outros meios de expressão, nos ajuda a ampliar mais nossas percepções e sentimentos, tanto das vivências dolorosas quanto dos momentos dos quais não fizemos presentes para sentir a vida no aqui e agora.

Nome à frente de obras como "Liames" (Premius Editora) e "Zonas Abissais" (Aliás Editora), Lisiane Forte é uma das presenças mais atuantes na literatura contemporânea cearense.

Mergulhos

A primeira incursão nas letras da profissional apresenta o projeto de sarau terapêutico empreendido por ela, propondo reflexões sobre os mais diferentes sentimentos humanos. É uma proposta existencial de prosa poética, contos e crônicas, revelando os vínculos e nós que perpassam a existência.

Por sua vez, "Zonas Abissais" reúne poemas que descortinam a essência do feminino, imergindo em confissões, angústias, alegrias e forças por meio de versos lapidados por uma atenta e perspicaz ourives.

Serviço

Live com Lisiane Forte sobre escrita terapêutica

Neste sábado (4), a partir das 17h, no perfil da psicóloga e escritora no Instagram