Escritora cearense Tércia Montenegro é homenageada com o Selo Machado de Assis

Um dos nomes mais importantes da literatura cearense, a escritora Tércia Montenegro será homenageada nesta terça-feira (18), às 13h30, no Cineteatro São Luiz. Na ocasião, ela receberá o Selo Machado de Assis, honraria concedida pela Prefeitura Municipal de Fortaleza e Secretaria Municipal de Educação.

O evento representa uma das culminâncias do processo pedagógico desenvolvido nas escolas municipais da Capital. O objetivo é envolver os estudantes das diferentes modalidades do saber (Educação Infantil, Ensino Fundamental e também ensino de Jovens e Adultos) em atividades que despertem a criatividade e sensibilidade, tornando-os conscientes e críticos. Tudo tendo a leitura como ponto de apoio.

O momento, sediado num dos principais equipamentos culturais da cidade, será bastante especial, contando com a presença de autoridades e diversas apresentações de estudantes, muitos deles participantes da Campanha de Leitura para a vida, com vida - Todos por uma escola leitora, desenvolvida pela Prefeitura.

Quanto ao selo, recebe o nome de Machado de Assis por reconhecer a relevância e alcance de um dos maiores nomes das letras no Brasil. Ele foi um dos fundadores e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, além de possui vastíssima obra em conto, romance, peças teatrais, crônicas, além de outros gêneros.

Notoriedade

Tércia Montenegro é fotógrafa, professora universitária e autora de, entre outras obras, "O Vendedor de Judas" (1998), "O tempo em estado sólido" (2012), "Os Espantos" (2012), "Dicionário Amoroso de Fortaleza" (2014) e o mais recente "Em plena luz" (2019). Também escreveu livros de literatura infantil, a exemplo de "O Gosto dos Nomes" (2007), "Vitor Cabeça-de-vento" (2007) e "Cores de gatos e rosas" (2010).

No ano passado, integrou a programação da XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará, dividindo mesa com o angolano Eduardo Agualusa e participando de atividades do eixo Bienal fora da Bienal, por exemplo.

Além disso, assina a coluna Tudo é Narrativa, no jornal literário Rascunho, em que escreve sobre temáticas que lhe atravessam no cotidiano, e é sempre presença confirmada em multiplicidade de eventos literários na cidade, a exemplo do projeto Chá de Afetos, da Aliás Editora.