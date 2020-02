Escritora cearense de 17 anos lança segundo livro, com trama sobre amor e amadurecimento

Belle Leal repete a opinião de uma amiga sobre sua personalidade: é uma romântica incurável. Não à toa, o segundo livro de sua autoria traduz bem a visão que carrega acerca do amor e das relações interpessoais. “Quando a gente acontece” foi gestado durante dois anos e ganha lançamento nesta sexta-feira (7), na Livraria Cultura, no shopping RioMar Fortaleza.

A obra – publicada pela editora Pandorga – conta a história de Sophie Leal d’Ávilla que, aos 26 anos, se sente (quase) satisfeita com tudo o que já conquistou. Ela é uma respeitada cirurgiã e segue progredindo na profissão.

Apesar de todas as conquistas, a jovem adulta sabe que o coração continua inquieto por não entender o porquê de não ter criado coragem para dar fim ao relacionamento de um ano que jamais será o amor que ela sonhou.

A rotina fica ainda mais complicada quando o querido padrinho subitamente morre e ela precisa casar para receber a herança deixada por ele. Soma-se a isso o fato de o pretendente ser o seu primeiro amor e que partiu seu coração e temos uma trama cheia de reviravoltas e inteligentes descrições feitas por Belle.

Além de "Quando a gente acontece", Belle publicou o romance "O Lado Estranho do Amor" Foto: Reprodução/Instagram

A autora e estudante cearense – de apenas 17 anos, mas com ascendente bagagem na literatura, já tendo publicado “O Lado Estranho do Amor” – conversou com o Verso para tecer mais detalhes acerca da obra. Segundo ela, a vontade de escrever “Quando a gente acontece” veio a partir de uma das temáticas favoritas: casamentos arranjados.

“É um projeto que iniciei em 2016 e posso dizer que, no caminho da escrita, aproveitei cada capítulo”, confessa.

“Acho que, independentemente da idade, as transformações são inevitáveis na vida das pessoas. E, apesar de ser uma pessoa fictícia, a Sophie está sujeita a viver tudo o que alguém real vive, então, sem perceber, vi minha personagem crescendo e se tornando cada vez mais forte”.

Encontro

Avaliando a trajetória percorrida que culminou no título, a romancista define a experiência de desenvolver a trama como um período de descoberta e encontros.

“Enquanto escrevia o livro, conheci aspectos meus que não conhecia. Apesar de saber que meus personagens e eu somos diferentes, tem sempre aquele momento em que não sei onde tem só a Belle e onde tem só a Sophie, por exemplo”, comenta.

Esse, inclusive, é um dos aspectos do processo criativo da escritora, caracterizado por ela como algo que pode acontecer a qualquer momento.

“Às vezes, parece que escuto um ‘click’ na minha cabeça e as ideias vêm. É bem divertido porque a primeira coisa que eu faço é gravar um áudio para alguma amiga contando a ideia para não esquecer”, ri.

A autora cearense tem como referência escritoras como Carina Rissi e Elle Kennedy Foto: Reprodução/Instagram

Referências

Entre as maiores referências de Belle, estão a autora paulista Carina Rissi e, no circuito internacional, Elle Kennedy e Jamie McGuire. “Julia Quinn é a rainha dos romances de época para mim!”, acrescenta.

Cada nome desse foi construindo, tijolinho a tijolinho, a personalidade literária da jovem autora, que explica que a parte mais difícil de ter tão pouca idade no meio reflete-se diretamente na própria jornada de atividades diárias.

Segundo ela, “o complicado é dar um hiato nos meus projetos literários para me dedicar 100% ao meu outro sonho, a aprovação no vestibular. Neste ano, entro no último ano do ensino médio e vou dar tudo de mim para conseguir minha vaga na faculdade de Medicina”.

E complementa:

“Felizmente não tive dificuldade de publicar meus livros por causa de minha idade. Para as pessoas que querem publicar, mas ainda não tiveram a oportunidade, quero dizer: não desista! Quando ficar difícil, lembre por que você está lutando. Lembre do seu sonho, deixando sempre os pés no chão e a cabeça nas nuvens”.

Belle finaliza a conversa recordando dos intensos momentos vivenciados na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, no ano passado, quando recebeu um tratamento especial do público, atestando o alcance nacional de suas produções.

“A interação com meus leitores é uma das melhores partes do ofício. A gente conversa tanto... E sempre descobrimos coisas em comum! Eu amo conversar com eles e tenho um carinho maluco por cada um”.

Ao mesmo tempo, ao integrar a nova safra de literatos cearenses, comemora a face que nosso Estado vem desenhando no setor de criação e publicação de histórias.

“Acredito que o novo rosto da literatura cearense mistura a tradição, tão importante para o desenvolvimento da cultura do estado e do país como um todo, com a atualidade e evolução, tão intensos nessa última década. O interessante dessa mescla é que conseguimos interessar leitores de todos os estados e, ao mesmo tempo, apresentar também a nossa realidade”, conclui.

Serviço

Lançamento do livro “Quando a gente acontece”, de Belle Leal

Nesta sexta-feira (7), às 19h, na Livraria Cultura, no shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Entrada franca. Contato: (85) 3066-2000

Quando a gente acontece

Belle Leal

Editora Pandorga

2019, 160 páginas

R$ 29,90