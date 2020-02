Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho abre inscrições para curso gratuito de bordado

De 2 a 13 de março, a Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho abre inscrições para o Curso de Capacitação em Costura e Bordado. A iniciativa faz parte do Programa de Formação Básica e Valorização do Patrimônio Material e Imaterial do Estado. O curso é gratuito e os inscritos passam por um processo seletivo.

Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos e ter habilidades manuais, que serão comprovadas por meio de atividades durante o processo de seleção. O limite máximo é de 60 inscrições, das quais serão selecionados 15 alunos.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Escola, no horário de 8h30 às 11h30 e de 14h às 16h30. As aulas iniciam no dia 6 de abril e serão realizadas às segundas, quartas e quintas, das 14h às 17h15.

Serão disponibilizados aos alunos selecionados lanche diário, vale transporte (para os que não residam nas proximidades da EAOTPS) e material didático.

O curso se propõe a desenvolver técnicas que capacitam no processo inicial da costura e do bordado, direcionando também os alunos para comercialização de produtos.

O edital com todas as informações sobre o curso, inscrições, processo seletivo e documentação exigida estão no site da Escola.

Serviço

Curso de Capacitação em Costura e Bordado: (200h/a – 15 vagas)

Período de inscrições: de 2 a 13 de março de 2020

Horário: de 8h30 às 11h30 e de 14h às 16h30

Local:na sede da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho

Endereço: Av. Francisco Sá, 1801, Jacarecanga

Mais informações: (85) 3238.1244