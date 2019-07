Escola de Artes abre inscrições para curso gratuito de serigrafia na produção de gravuras

Seguem abertas as incrições para o Curso de Capacitação em Serigrafia na Produção da Gravura de Forma Integrada, até a próxima sexta-feira (19), na Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS), localizada no bairro Jacarecanga. O curso é gratuito e, ao todo, são 20 vagas. As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Escola (Av. Francisco Sá, 1801, bairro Jacarecanga), no horário de 8h30 às 11h30 e 14h às 16:30h.

O curso é destinado a pessoas com habilidades artísticas, a partir de 18 anos, preferencialmente estudantes de escolas públicas e/ou concludentes a partir do Ensino Fundamental. A prioridade é atendero público oriundo de famílias com renda per capta de até um salário mínimo. Os inscritos passarão por um processo seletivo.

As aulas se iniciam no dia 5 de agosto, sendo de segunda à quinta, das 14h às 17h20. Serão disponibilizados aos alunos lanche diário, vale-transporte, para os que não residam nas proximidades da escola, e material didático.

Serviço

Curso de Capacitação em Serigrafia na Produção da Gravura de Forma Integrada - (120h/a)

Período de inscrições: 17, 18 e 19 de julho de 2019, de 8h30 às 11h30 e 14h às 16:30h, na sede da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (Av. Francisco Sá, 1801, bairro Jacarecanga).

Llimite de 50 inscrições, ao completar esse número, encerram-se as inscrições.

Informações: (85) 3238.1244

O edital com todas as informações sobre o curso, inscrições, processo seletivo e documentação exigida estão no site