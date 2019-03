Escola Bike anjo estreia no Parque Rio Branco 

A Escola Bike Angel, que já atendeu cerca de 1900 pessoas em Fortaleza, tradicionalmente acontecia na Praça Luiza Távora, na Aldeota. No próximo domingo (17), o projeto chega ao bairro Joaquim Távora, mais especificamente ao Parque Rio Branco.

O público alvo são pessoas que pretendem se familiarizar com a bicicleta e usar o modal como meio de transporte. O atendimento é gratuito e acontece por ordem de chegada. São instruídas pessoas a partir de 12 anos. Quando os interessados são crianças que ainda não atingiram essa idade, os voluntários repassam a metodologia do Bike Anjo aos pais, para que eles ensinem os filhos a pedalar.

O evento costuma acontecer no segundo domingo de cada mês, com a exceção deste mês de março, em que ocorre no terceiro domingo.

No projeto, há sete bicicletas. Além disso, os voluntários costumam disponibilizar as próprias bikes para o ensino. Ainda assim é recomendado que os interessados levem bicicletas, sendo essa uma forma de se familiarizar com o modelo e agilizar o atendimento.

Rede Bike anjo

A Escola Bike Anjo é apenas uma das atividades da rede Bike Anjo, que agrega ciclistas que ajudam gratuitamente pessoas a aprender a andar de bicicleta na cidade com mais segurança. A comunidade de Bike Anjos já está presente em mais de 700 cidades e 30 países.

Novos voluntários são bem-vindos. Quem tiver interesse em contribuir com o surgimento de novos ciclistas em Fortaleza, basta se apresentar aos veteranos no dia do evento ou entrar em contato com o Bike Anjo Fortaleza pelo Facebook ou pelo Instagram .

Serviço

Escola Bike Anjo (EBA) - Edição de Março

Quando: domingo (17), das 15h às 17h30

Onde: Parque Rio Branco (Av. Pontes Vieira, s/n - Joaquim Távora, Fortaleza - CE)

Gratuito

Mais informações: www.bikeanjo.org