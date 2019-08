Ernesto Paglia compartilha foto ao lado dos três filhos: "juntos no meu coração"

O jornalista Ernesto Paglia deciciu compartilhar uma imagem dos três filhos em postagem no Instagram como uma homenagem ao Dia dos Pais. "Filhos, espagliados pelo mundo, juntos no meu coração", escreveu na publicação.

Elisa, do casamento com a também jornalista Sandra Annenberg, e Bernardo e Frederico, do relacionamento anterior, aparecem na foto juntos e sorridentes.

Em resposta, Sandra homenageou o companheiro: "No Dia dos Pais, declaro meu amor ao pai destes três amores da minha vida! Feliz todos os dias", escreveu.

Nos comentários da imagem, que alcançou mais de 11 mil curtidas, fãs e amigos parabenizaram o pai e falaram sobre a semelhança entre os irmãos.