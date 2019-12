Erasmo Carlos, Thiago Pethit e Cidadão Instigado são confirmados na programação do Férias na PI 2020

Novos nomes foram confirmados na programação do Férias na PI 2020, festival que acontece nos três primeiros fins de semana de janeiro, no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza. Entre as atrações nacionais divulgadas nesta sexta-feira (20) estão Erasmo Carlos e Thiago Pethit. Já no cenário local, apresentação da banda cearense Cidadão Instigado, show com as cantoras Lorena Nunes e Luiza Nobel, estreando o projeto Show Preto, além do concerto instrumental com a Camerata de Cordas da UFC.

O cantor Erasmo Carlos se apresenta no dia 11 de janeiro e traz à capital seu novo show “Quem Foi Que Disse Que Eu Não Faço Samba?”. No mesmo dia, Thiago Pethit, um dos principais nomes da cena indie musical do Brasil, também se apresenta no palco principal do Festival. Também no dia 11, concerto instrumental com a Camerata de Cordas da UFC.

A banda cearense Cidadão Instigado, que completou 23 anos de carreira em 2019, apresenta seu rock no primeiro final de semana, no dia 4, no Aterro da Praia de Iracema, comemorando os dez anos do álbum Uhuuu!.

Estreando o projeto Show Preto, as cantoras Lorena Nunes e Luiza Nobel cantam com Caiô e Jeff Pereira, uma narrativa de vivências do corpo negro. Neste novo espetáculo, as intérpretes apresentam repertório com canções autorais e releituras. A direção e produção musical é de Netinho de Sá e coprodução do Iago de Castro.

Além dos shows, o Festival traz uma programação integrada e diversificada com os estabelecimentos do bairro.



Serviço

Férias na PI

Data: dias 3 e 4, 10 e 11, 17 e 18 de janeiro

Local: Aterro da Praia de Iracema