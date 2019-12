Erasmo Carlos faz três shows em Fortaleza com ingressos até R$30

O cantor Erasmo Carlos desembarca em Fortaleza para apresentar o show "Piano & Voz" neste fim de semana. A perfomance acontece nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, na Caixa Cultural Fortaleza. Os ingressos começam a ser vendidos na próxima quinta-feira (5), na bilheteria do espaço. O preço das entradas varia entre R$30 (inteira) e R$15 (meia).

O Tremendão apresentará sucessos acompanhado exclusivamente do piano do maestro José Lourenço. Canções como "Gatinha manhosa", "Mulher", "É preciso saber viver" e "Fama de mau" fazem parte do repertório.

O show marca a segunda passagem do cantor pela capital cearense em 2019. Em junho deste ano, Erasmo se apresentou na "Sessão Sonora Erasmo Carlos", no Cineteatro São Luiz, com a exibição do filme "Minha Fama de Mau". A produção aborda a biografia do cantor e a amizade entre Erasmo e Roberto Carlos.