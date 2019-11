Enzo Temoteo, filho de Xand Avião, lança segundo clipe da carreira

"Amorzinho" é o nome da nova música de trabalho de Enzo Temoteo de 10 anos. Ele é filho do cantor de forró Xand Avião com a influenciadora digital Isabele Temoteo. Desde dezembro do ano passado, a família do garoto vem apostando na carreira do herdeiro mais velho. A nova composição aposta no batidão romântico.

O clipe de "Amorzinho" foi gravado em chroma key, criando cenários virtuais como o do jogo Minecraft. "Amor, amorzinho, será que tua mãe te vende pra mim? Amor, amorzinho, se ela vender eu quebro o meu cofrinho", diz a letra da composição.

No ano passado, o jovem cantor lançou "Xonado Em Você". O forrozeiro Xand Avião a participar da primeira produção.



Assista: