Entrega de abadás do Fortal 2019 segue até sexta-feira (26)

Com data marcada para começar nesta quinta-feira (25) e seguindo até o domingo (28), a entrega de abadás para o Fortal começou nesta terça-feira (23), no Centro de Eventos do Ceará. No local, foliões se organizaram para receber a camisa oficial do evento, capaz de dar acesso aos blocos e apresentações.

Desde as 11h, o espaço se encheu com música e ações especiais de patrocinadores, em uma pequena mostra do que deve ser o Fortal deste ano. Com distribuição marcada para ocorrer até a sexta-feira (26), a organização do evento divulgou lista completa com a ordem das entregas. Confira abaixo:

Siriguella, Largadinho, Village, Eh Loco, Eh Loco/Vai Safadão, Eh Loco/Vem com o Gigante e Feijoada do Siriguella:

Terça (23/07), das 11h às 21h - Letras A - F

Quarta (24/07), das 11h às 18h - Letras G - M

Quinta (25/07), das 11h às 18h - Letras N - Z

Sexta (26/07), das 11h às 18h - Retardatários, cortesias, procurações e outros.

Vumbora, Bagunça e Bloco Oba:

Terça (23/07), das 11h às 21h - Letras A - F

Quarta (24/07), das 11h às 21h - Letras G - M

Quinta (25/07), das 11h às 18h - Letras N - Z, Retardatários, cortesias, procurações e outros.

Camarote Mucuripe:

Terça (23/07), das 11h às 21h

Quarta (24/07), das 11h às 21h

Quinta (25/07), das 11h às 18h

Sexta (26/07), das 11h às 18h

Retardatários (Entrega na Central do Fortal do Shopping Riomar):

Quinta (25/07), das 19h às 21h

Sexta (26/07), das 19h às 21h

Sábado (27/07), das 10h às 17h

Domingo (28/07), das 14h às 16h