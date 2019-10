Entre fitas e cartas, Fundação Raimundo Fagner reserva espaço para fãs

Os fãs que acompanham Raimundo Fagner em seus mais de 40 anos de carreira tem um lugar especial reservado, não só na vida do cantor, como na fundação que leva seu nome. Localizada na Rua Duarte Coelho, no Parque Itamaraty, a Fundação Raimundo Fagner reúne uma admirável coleção de cartas, telas e caricaturas dedicadas ao cearense. A responsável por toda a organização e curadoria do acervo é a própria irmã do artista, Marta Lopes, que, de longe, é sua maior fã.

Em julho de 1983, Fagner estava gravando o disco “Palavra de Amor”, quando pediu ao jornalista Ricardo Boechat que publicasse uma nota pedindo músicas de novos compositores, conforme descreve regina Echeverria, na biografia do cantor, lançada em abril deste ano. A iniciativa bombou e, a partir daí, criou-se uma tradição de lhe enviarem músicas e poemas. Grande parte dessas memórias, entre fitas e cartas, estão presentes em sua fundação.

Desde 1983, criou-se uma tradição dos fãs enviarem músicas e poemas ao cantor Foto: Helene Santos

Armazenadas em quatro grandes caixas, a maioria das cartas recebidas são datadas dos anos de 1980 e 1990, o auge da carreira do artista. O volume impressionante é “fruto de todos esses anos de sucesso”, como afirma Tereza Tavares, diretora administrativa da fundação. “Tem uma história muito grande esse homem, são mais de 40 anos de carreira. Eu imagino que quando ele começou a fazer sucesso, as pessoas começaram a gostar, a se apaixonar. São inúmeras histórias de fãs guardadas aqui.”

Dentre todos os relatos, a diretora relembra especificamente de um que a marcou muito. Uma fã com síndrome de down, na faixa dos seus 40 anos de idade, mandou um presente para Fagner que surpreendeu a todos: uma carta quilométrica, toda escrita à mão com os dizeres ‘Eu sou sua fã’, repetidamente. “Foi uma emoção tão grande. Ele viu, bateu foto com ela”, recorda Tereza.

Dentre inúmeros presentes e homenagens a Fagner, os rolos de carta se destacam Foto: Helene Santos

Segundo a diretora, o fluxo de chegada de cartas diminuiu consideravelmente ao longo dos anos, reflexo do desenvolvimento tecnológico. Tanto que, hoje, os fãs falam diretamente com Fagner pelas redes sociais. Entretanto, o acervo segue em construção, recebendo os mais diversos presentes e homenagens ao cantor.

Exposição traz retratos do cantor feitos com giz

Admiração que percorre todo o País, a Fundação Raimundo Fagner recebe fãs de todos os estados do Brasil. “Às vezes até me surpreende, porque ligam umas pessoas do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, da Bahia. A exposição em si recebe um número maior de fãs de outros estados do que mesmo daqui de Fortaleza”, relata a coordenadora Sandra Queiroz.

Mas foi de Sobral que veio uma das homenagens mais significativas: uma série de retratos de Fagner, pintados em giz de cera, com o cantor em diferentes fases da vida. A exposição “Manera Frufru, Manera”, referência ao primeiro disco do músico, é de autoria de Chico Marçal, escultor, artesão, professor e artista visual.

O artista Chico Marçal homenageou o cearense com uma série de retratos feitos de giz de cera Foto: Helene Santos

Chico diz não se considerar fã mas é, claramente, um grande admirador do trabalho de Raimundo, que acompanha desde os anos 1980. “Tenho Fagner como um amigo que faz coisas boas. Fui colecionando jornais e reportagens de revista que saíam sobre ele e fui colocando em um lugar seguro”, revela.

Após desenvolver outros trabalhos com a técnica de colagem, o artista visual decidiu se utilizar do material que havia reunido sobre Fagner e produzir uma homenagem. A obra acabaria se desenrolando em mais de 100 colagens e 12 telas em tributo ao cantor. Fascinando a todos, as criações garantiram um lugar exclusivo para exposição na fundação.

Chico desenvolveu mais de 100 colagens e 12 telas em tributo ao Fagner Foto: Helene Santos

Mesmo com os anos de carreira e de vida e com a organização feita pela irmã, tudo o que recebem de presente e homenagem é passado para ele. “Quando chega aqui, a gente manda primeiro para o Fagner ou fica guardado até ele chegar”, explica Sandra.

A diretora Tereza, que muito antes de trabalhar com o cantor já era fã de seu trabalho conta que o elo mais importante de Fagner é com o público. “Uma coisa que ele sempre diz é que o público é a sua razão de ser como homem, como artista, como tudo”.

Serviço

Fundação Raimundo Fagner

Sede Fortaleza: R. Duarte Coelho, 1023, Parque Itamaraty

Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30

Contato para agendamento de visitas: (85) 3274-3726