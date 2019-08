Encontro visa buscar soluções para tratamentos de doenças mentais

O Instituto de Educação Meira Barbosa realiza evento com a proposta de discutir junto aos órgãos públicos, particulares, ONGs, terapeutas e outros profissionais da área, sobre o acesso às Práticas Integrativas Complementares (PICS), no tratamento de doenças mentais com medicamentos intensos. A programação une palestras, mesas redondas e debates nos dias 17 e 18 de agosto, em Fortaleza. As inscrições podem ser feitas pelo site.

As PICs são asseguradas pela política de saúde do SUS, mas nem todos os espaços estão prontos para recebê-las, o que dificulta a realização. A proposta do encontro é propor estratégias para colocá-las efetivamente dentro da saúde pública do Estado e, assim, fazer com que os pacientes tenham um tratamento mais humanizado.

As principais práticas são acupultura, biodanças, que consistem em uma técnica de autoconhecimento e permite ao indivíduo a integração consigo mesmo e com o ambiente em que vive, e terapias comunitárias.

Dentre os benefícios dessas atividades, a coordenadora da programação do evento e pedagoga, Daniella Campelo, afirma que estão a criação de vínculos, maior vitalidade e disposição de viver, além do pensamento da saúde a longo prazo. Daniella acredita que é possível que com o tratamento das PICS, o paciente consiga reduzir os medicamentos.

Na lista de convidados, que marcarão presença, estão alguns profissionais renomados da área que se dedicam ao desenvolvimento dessas práticas, como a médica Vera Dantas, que ajudou a criar o Espaço Ekobé, na Universidade Estadual do Ceará (Uece), no Itaperi. O lugar oferece de forma solidária ioga, meditação, reiki, massoterapia e formação para cuidadores da saúde mental.

O doutor em física quântica, Harbans Arora; O padre Rino Bonvini, realizador do Movimento de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim para recuperação de vidas e de autoestima; o doutor em psicologia comunitária e um dos mariores nomes da biodança no mundo, Cézar Wagner.

As Práticas Integrativas Complementares são eficazes no tratamento de doenças mentais, mas podem ser exercidas por todas as pessoas.

Programação

Sábado - 17/08

8h30 – Abertura

Vivência Círculo de Cultura

9h às 10h30 – Conferência de Abertura

“O Espaço EKOBÉ e os diálogos entre a educação popular e as práticas integrativas de cuidado na promoção da saúde “

Vera Dantas

10h45 às 11h20 - Palestra

“Vibrações e a Física Quântica: Um estado de saúde”

Dr. Harbans Arora

11h20 às 12h - Vivência

“A Yoga e as Pics” - Como vivenciá-las, nos diversos espaços?”

Ved Arora

13h às 13h30 - Vivência

Musicoterapia

Glairton Santiago

13h30 às 14.50 - Palestra

“Contribuições da Abordagem Sistêmica Comunitária na Saúde Mental”

Rino Bonvini

15h às 17h - Mesa Redonda

“Perspectivas e atuação das PICs como promoção de Saúde no Ceará”

Domingo – 18/08

8h às 8h30 - Vivência

Banho de Som - A Vibração do Ser

Raphael e Dani

8h30 às 9h15 - Palestra

As Práticas Integrativas na realidade do SUS”

Cézar Wagner

9h.30 às 10h30 - Mesa Redonda

Histórias que transformam.

Dr. Mário Henrique Pinheiro (Clínico Geral e Acupunturista)

Neidinha Azevedo (Terapeuta comunitária/ Fundadora da Casa de Cuidado Teia de Gente - Limoeiro do Norte)

Dr Júlio César (Farmacêutico - Coordenou por 11 anos uma unidade de Farmácia Viva, produzindo 10.000 medicamentos mês)

Emanuela Gomes (Mundo Akar)

10h30 às 11h30 “Diálogo com os representantes dos órgãos públicos”

Representantes da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará - SESA

Representante do Conselho Estadual de Saúde - CESAU

Secretários e Espaços convidados

12h: Vivência de Biodança Cézar Wagner

Serviço

Encontro de Práticas Integrativas Complementares

Local: Hotel Oásis Atlântico

Endereço: Av. Beira Mar, 2500, Meireles, Fortaleza

Dias: 17 e 18 de agosto de 2019

Horário: 8h30 no sábado e 8h no domingo

Inscrições no site