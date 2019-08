Encontro na Bienal do Livro do Ceará discute cenário das publicações literárias impressas e digitais

Nos últimos anos, as experiências de leitura têm mudado substancialmente em todo o mundo, apontando novos rumos para o cenário e abrangendo uma cadeia que vai de livros a jornais e revistas. É exatamente sobre estes últimos que o V Encontro de Periódicos Literários Impressos e Eletrônicos vai focar, reunindo vários nomes e projetos locais e nacionais.

Os momentos acontecerão na Sala Aves de Arribação, no Mezanino 2, do Centro de Eventos, durante os dias 17, 18 e 19 de agosto, compondo a programação da XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará.

Na ocasião, a proposta do bate-papo e mesas redondas é discutir o lugar das publicações informativas voltadas à literatura, seja no contexto digital ou no papel. Questões relativas às logísticas de planejamento e escoamento de conteúdos, projetos gráficos desenvolvidos para cada uma das plataformas, além de iniciativas realizadas no Brasil – capitaneadas por empresas ou de forma independente – darão o tom dos diálogos.

No sábado (17), a partir das 14h, editores de revistas da Bahia, de Rio de Grande do Norte e Ceará compartilharão as experiências no ramo, com mediação do cearense Carlos Emílio Corrêa Lima. Este ocupará o mesmo posto também na mesa intitulada “Editores de publicações literárias discorrem sobre suas experiências”, às 16h.

Nos outros dias, profissionais como George Belisário e José Anderson Sandes – editores da Revista impressa e eletrônica Pequiá (Crato - CE) –; Henrique Rodrigues, editor da Revista impressa Palavra (RJ); e Jaime Prado Gouvêa, editor do Jornal impresso Suplemento Literário de Minas Gerais (MG), dimensionarão formatos de trabalhos, alcance e ressonâncias das publicações.

Serviço

V Encontro de Periódicos Literários Impressos e Eletrônicos

Dias 17, 18 e 19, na Sala Aves de Arribação, no Mezanino 2, do Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz). Gratuito. Programação completa no site da XIII Bienal do Livro do Ceará