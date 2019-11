Encontro de Courteney Cox e Matthew Perry, ex-casal de 'Friends', gera comoção na internet

O reencontro dos atores Courteney Cox, 55, e Matthew Perry, 50, fez a felicidade dos amantes da série "Friends" nesta quinta-feira (7), quando os dois resolveram almoçar juntos em Los Angeles (EUA). O registro foi publicado na rede social da atriz.

"Adivinhem com que eu almocei hoje... Eu sei! Eu poderia estar mais feliz?", escreveu Cox, que interpretou a personagem Monica Geller, par romântico com Chandler, papel de Perry na série norte-americana. A atriz também usou a hashtag "amizade verdadeira" em sua publicação.

Os fãs do seriado, que completou 25 anos neste ano, comentaram sobre o registro dos dois nas redes sociais. "Comecei a chorar vendo a foto da Courteney Cox e Matthew Perry juntos", escreveu um internauta no Twitter.

A prova de que "Friends" causa comoção entre o público até nos dias de hoje, é que a foto dos atores rendeu mais de 2,9 milhões de curtidas e quase 94 mil comentários. Em meados de outubro, a atriz Jennifer Aniston, integrante do elenco, criou seu perfil no Instagram com uma foto ao lado dos colegas de trabalho. Foram necessárias apenas 5 horas e 16 minutos para que a artista conquistasse um milhão de seguidores, quebrando o recorde mundial anterior que pertencia a conta do casal Harry, 35, e Megan Markle, 38.

Os recentes encontros do elenco fizeram com que especulações surgissem sobre uma possível volta da série, mas Aniston afirmou durante uma participação no programa Ellen DeGeneres Show, exibido no fim do mês de outubro, que ainda não há nada em vista. "Adoraríamos muito que houvesse algo, mas ainda não sabemos."