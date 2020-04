'Encontro com Fátima Bernardes' volta a ser veiculado a partir da próxima segunda (20)

O programa ‘Encontro com Fátima Bernardes’ voltará para a grade de programação da Rede Globo a partir da próxima segunda-feira (20). Agora, em meio às mudanças, a atracão terá início a partir das 10h45, logo após a exibição do ‘Combate ao Coronavírus’.

A retomada tem o objetivo de falar sobre as novas dinâmicas e comportamentos, além de trazer ao espectador o que mudou após o início da pandemia no Brasil. "Eu estou muito feliz com o retorno, vai ser um programa um pouco diferente. Durante esse período de coronavírus, em que existe grande necessidade de informação, não vamos deixar de falar da pandemia, mas acredito que o 'Encontro' possa ser um respiro na manhã da população”, comentou Fátima ao Gshow.

Notícia boa!👏👏 Saiba tudo sobre o retorno do #Encontro e entenda como será participação de Ana Maria ⬇️⬇️ https://t.co/Y3hJqtLXDi — Gshow em 🏠 (@gshow) April 14, 2020

Segundo ela, os cuidados para que o programa seja veiculado devem ser redobrados, a equipe estará reduzida e a participação dos convidados acontecerá por meio de vídeo. “Teremos lives de cantores, assim como eles têm feito em suas redes sociais, e a incrível companhia da Ana Maria Braga, que, além de relembrar algumas de suas receitas, vai nos contar o que tem feito na cozinha durante a quarentena”, complementou a apresentadora.