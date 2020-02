Encerramento do Carnaval de Fortaleza tem Bloco do Silva no Aterrinho da Praia de Iracema

A programação do Ciclo Carnavalesco se despediu nesta terça-feira (25) com folia em oito polos. Ao todo, mais de 260 atrações passaram pelos palcos de Fortaleza ao longo dos quatro dias.

Hoje, se apresentaram Casa Maré, Superbanda, Os Alfazemas. Para encerrar a noite, o Bloco da Silva agitou o público no Aterrinho da Praia de Iracema.

No show, o cantor capixaba faz uma releitura do trabalhos de artistas do axé e também da MPB. O repertório foi composto por "Odara", "Tieta", "Não Enche", "Rapunzel" e mais.

Cesar Vagner, 49, foi para o Aterrinho conferir o show de Silva. O gerente comercial aproveitou a fantasia para alertar sobre o coronavírus. "Acompanho o trabalho do Silva há algum tempo e acho que ele está crescendo bem. Tem muita gente de Fortaleza que está curtindo bastante o cantor", diz.

Folião Cesar Vagner curte show de Silva Felipe Gurgel

Já o folião Arnaldo Rodrigo decidiu aproveitar o período em Fortaleza e tem marcado presença nas festas do polo do Aterrinho. "Tem sido extremamente empolgante, muito bom participar desse movimento do Carnaval e mosta que Fortaleza tem potência sim".

Arnaldo Rodrigo foi curtir a folia fantasiado de Pikachu Felipe Gurgel

De Pikachu, o estudante universitário saiu a primeira vez com alguma fantasia. "Nunca tinha me fantasiado antes, tem sido bem legal, tem a questão da nostalgia", conta.

Na avenida

A terça também marcou o último dia de desfiles na Avenida Domingos Olímpio. Pelo local, passaram foxés Acabaca, Oxum Odolá, Omõrisá Odé, Filhos de Oyá e Obá Sá Rewá; Escolas de samba Corte do Samba, Unidos do Acaracuzinho, Imperadores da Parquelândia, Barão Folia, Girassol de Iracema, Império Ideal, Tradição da Bela Vista e Colibri.

Teve também show da Banda Patrulha para animar o público.

Escola de Samba Imperadores da Parquelândia faz homenagem a Fortaleza Kid Junior

O destaque ficou para as críticas sociais e homenagens. A Escola de Samba Imperadores da Parquelândia homenageou Chico da Silva e Fortaleza.

A organização estima que a cada dia do evento passaram de 5 a 6 mil pessoas no local. O presidente da Associação Cultural das Entidades Carnavalescas do Estado do Ceará (Acecce) Raimundo Praxedes avalia como positiva a performance do Carnaval deste ano.

"O público surpreendeu a gente. No domingo, nosso melhor dia, tivemos entre 7 a 8 mil pessoas assistindo aos desfile", conta.