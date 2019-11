Encarnação feminina da primeira onda do punk, Patti Smith tem dois novos livros lançados no Brasil

Duas novas traduções de Patti Smith chegaram este mês às livrarias, via Cia. das Letras, para aproveitar a passagem da autora pelo País. Com sua banda, a cantora não é uma visitante regular do Brasil (seu último show havia ocorrido em 2006).

Ícone da cena punk nova-iorquina, Patti Smith foi a estrela maior do Popload Festival, que aconteceu no fim da semana passada, em São Paulo; e cumpriu agenda de divulgação de “O ano do macaco” e “Devoção”.

Que seus livros sejam lançados assim, aos pares, não deve ser tomado apenas por estratégia editorial de aproveitar o momento de holofotes sobre uma de suas escritoras para divulgar os novos títulos. É, também, a consequência natural de uma artista que, tendo despontado na música pop, vive e cria cada vez mais no campo literário.

Hoje, Patti Smith chama atenção para o que escreve, não apenas por ser a artista de palco que é. E ela parece ter gostado disso. Seu último trabalho solo de estúdio, “Banga”, data de 2012. De lá para cá, adicionou cinco livros à sua bibliografia.

“O ano do macaco” é o mais recente dos trabalhos de Patti Smith, a escritora. Chegou no fim de setembro ao mercado anglófono, e ganhou imediatamente traduções mundo afora. Por seu estilo, é o sucessor natural de “Só garotos” (2010) e “Linha M” (2015), relatos memorialistas e impressionistas. “Devoção” saiu lá fora em 2017, unindo relato, ficção e ensaio sobre o ato criador na literatura.

Prosa e poesia

Os dois livros estão alinhados à fase prosadora de Patti Smith. Depois de mais de uma dezena de coleções de poemas, ela lançou “Só garotos”, relato autobiográfico e de alta voltagem poética, centrado na relação de amor (para além do eros) com o fotógrafo Robert Mapplethorpe (1946-1989).

Nesses livros, a escritora parece abrir seu diário ao leitor, num equilíbrio entre as banalidades do cotidiano e a poesia em que ela vive imersa.

Patti Smith já era uma autora publicada quando lançou seu primeiro álbum de canções, “Horses” (1975). O gênero cultuado então era outro. Lançou três coleções de poemas em 1972. Estes livros são testemunhas de quando a jovem Patricia Lee Smith tinha ambições artísticas mais altas para a palavra poética, e uma carreira na música era improvável.

Três anos depois, ela despontaria na cena punk de Nova York – a mesma de ícones do gênero, como as bandas New York Dolls e Ramones. A carreira no rock lhe deu fama que a poesia não daria.

Patti Smith: trabalhos cujo alcance fazem discografia e bibliografia andarem juntas Foto: Jesse Dittmar

Mas o espírito poético de suas canções e performances a colocaram no panteão mais literário do rock, ao lado de figuras como Jim Morrison (The Doors), Lou Reed e Bob Dylan.

Na música, Patti Smith fez ver que, entre o punk e a tradição maldita da literatura, havia uma continuidade: faziam parte de uma mesma e longa tradição. A artista dos palcos nunca sufocou aquela que se manifestava nos livros.

Discografia e bibliografia andaram juntas, ainda que Patti Smith hoje pareça mais interessada em criar na folha em branco. Seus trabalhos em estúdio mais recente, três álbuns em parceria com o Soundwalk Collective, são experimentos de poesia sonora, mais do que discos de rock.

Xamã

“Devoção” é um livro breve, em formato de bolso. É uma reflexão em três movimentos sobre o ato de escrever. São ideias que iluminam os escritos já conhecidos da autora, em que ela olha para si e para o mundo como um lugar carregado de signos e de sinais.

Como em “O ano do macaco” – retrato do turbulento ano de 2016 (que marcou a ascensão de Donald Trump, dentre outros males). É o relato de uma artista de sensibilidade altíssima, em contato com um mundo cada dia mais grosseiro.

O que está em cena em “O ano do macaco” e "Devoção” é um tipo misticismo. Patti Smith parece dotada dos saberes do xamanismo, fazendo uma ponte entre o mundo das coisas concretas e o dos espíritos. Acontece que a escritora não está numa paisagem natural.

A natureza que percorre é a das cidades, com espaços recorrentes – ruas, praças, cemitérios, cafés, sua mesa de trabalho na casa que parece espartana, aeroportos, a estrada. E os espíritos são aparições de figuras que inspiram a cantora: poetas, romancistas, compositores, amigos, amores, livros e memórias.

Devoção

Patti Smith

Tradução: Caetano W. Galindo

Companhia das Letras

2019, 144 páginas

R$ 39,90/ R$ 27,90 (e-book)

O Ano do Macaco

Patti Smith

Tradução: Camila von Holdefer

Companhia das Letras

2019, 168 páginas

R$ 49,90