Empresa promete carro 0 km a Babu após ele perder prêmio na Prova do Líder

Uma empresa de serviços automobilísticos prometeu doar um carro 0 km a Babu assim que ele deixar o Big Brother Brasil 20. O presente foi anunciado nas redes sociais logo após o ator perder a Prova do Líder da noite desta quinta-feira (2), que daria também um carro ao vencedor.

"Eu não aguentei! Babu, nós, em parceria com o grupo Green Automóveis, não queremos mais te ver chorando. Quando você sair da casa do BBB 20 seu carro zero está te esperando. Um presente nosso para você", afirmou o perfil da startup Easy Carros, no Twitter.

Após questionamentos de alguns internautas, o fundador do Easy Carros publicou um vídeo confirmando a doação: "Estou aqui pra dizer que é verdade. Nos emocionamos com a situação do Babu e estamos aqui pra dizer que vai ser um prazer presenteá-lo na saída dele, quem sabe ainda como campeão do BBB."

Babu disputava a final da Prova do Líder com Flay, quando escolheu a chave errada. Ele já tinha ficado próximo de ganhar um carro em outras ocasiões no reality. Rafa chegou a dizer que vai fazer uma campanha para dar um carro ao ator. "Nem que eu faça uma vaquinha na internet, nem que faça uma rifa", disse.

O BBB terá uma formação de paredão extraordinária nesta sexta-feira, para a saída de um participante no próximo domingo (5). Ao todo, três pessoas disputarão a preferência dos público: o indicado pelo líder, o mais votado da casa e o escolhido pelo mais votado da casa.