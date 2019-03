Emoções e doenças podem estar ligadas à saúde bucal

A saúde bucal tem relação direta com o bom funcionamento do organismo. A grande maioria das doenças ou incômodos - como dor na coluna, problemas respiratórios, estresse - pode estar ligada à boca, principalmente interligadas com os dentes.

“Cada dente está inter-relacionado com órgão ou sistema do corpo. É preciso entender que cada movimentação que é feita na boca vai ter um desdobramento de forma sistêmica nos órgãos e na parte psíquica, na própria estrutura emocional”, alerta Rose Meire Sousa, profissional em odontologia e Biocibernética Bucal.

Esses alertas vêm movimentando profissionais tanto da Odontologia quanto da Medicina para dar mais atenção à saúde bucal. Para traçar o diagnóstico adequado tudo começa com uma anamnese. “Vejo o que está funcionando e também o que não está e traço o planejamento do tratamento. A primeira proposta é fazer um resgate postural porque cada um de nós possuí uma postura original”, explica.

Através de um aparelho a especialista analisa a estrutura bucal e avalia de forma sistemática. Só então, desenha o aparelho para resgatar uma postura bucal. “Os aparelhos servem para resgatar essa postura e melhorar os aspectos físicos e os problemas: digestivos, problemas de coluna, problema respiratório, disfunção da articulação temporomandibular (ATM)”.

Os dentes e as inter-relações emocionais

A especialista Biocibernética Rose Meire pontua que a posição de cada dente corresponde a uma parte emocional ou psíquica. Ou seja, cada dente caracteriza uma emoção, como por exemplo os incisivos centrais (os dois dentes da frente) estão ligados ao comportamento, a personalidade, já os caninos estão ligados à autodefesa.