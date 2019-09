Emmy Awards 2019: veja os melhores looks do tapete vermelho

A 71ª edição do Emmy Awards, premiação que coroa o melhor da TV, acontece neste domingo (22) em Los Angeles, nos Estados Unidos. Com mais de 100 categorias, o prêmio é considerado o "Oscar" das produções televisivas. E assim como na cerimênia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, as celebridades capricham nas produções para passar pelo tapete vermelho.

Neste ano, a série favorita é "Game of Thrones", do canal norte-americano HBO, que concorre em 32 categorias - um recorde na história da premiação.

Abaixo, confira alguns looks de destaque desta noite:

1. Emilia Clarke

FOTO: VALERIE MACON / AFP

2. Maisie Williams

FOTO: VALERIE MACON / AFP

3. Sophie Turner

FOTO: VALERIE MACON / AFP

4. Chrissy Metz

FOTO: VALERIE MACON / AFP

5. Viola Davis

FOTO: VALERIE MACON / AFP

6. Gwendoline Christie

FOTO: VALERIE MACON / AFP

7. Indya Moore

FOTO: VALERIE MACON / AFP

8. Joey King

FOTO: VALERIE MACON / AFP

9. Billy Porter

FOTO: VALERIE MACON / AFP

10. Kristen Bell