Emilia Clarke diz ter sido pressionada a fazer cenas nua em GOT 'para não decepcionar os fãs'

A atriz Emilia Clarke, conhecida por dar vida a personagem Daenerys Targaryen de Game of Thrones, disse em entrevista ao podcast Armchair Expert, nesta segunda-feira (18), que foi pressionada a fazer cenas de nudez na série "para não decepcionar os fãs". A artista comentou também sobre brigas no set relacionadas ao fato.

"Eu tive brigas no set em que dizia: 'Não, o lençol vai me cobrir até o pescoço'. E eles diziam: 'Você não quer decepcionar os fãs de Game of Thrones, quer?'. E eu respondia: 'Vão se f*der'", relembrou.

Emilia relata que não foi avisada sobre quantas cenas de nudez teriam na produção antes de ler o roteiro. "Eu consegui o papel, e recebi os scripts. Quando estava lendo, pensei: 'Ah, bom, agora entendi qual é o lado ruim disso'", disse.

Recém formada na profissão, a atriz, na época com 24 anos, disse que não tinha tanta experiência para brigar pelos seus direitos, no início das filmagens. "Com ou sem nudez, eu nunca seria capaz de me impor e pedir por algo que eu queria naquela primeira temporada. Eu pensava que meus sentimentos estavam errados, ia chorar no banheiro, e voltava para filmar a minha cena de nudez como se tudo estivesse bem", contou

Mesmo desconfortável com a situação, Clarke relembrou que contou com o apoio do parceiro de cenas, o ator Jason Momoa, intérprete do personagem Khal Drogo, que se casa com Daenerys na primeira temporada. "Foi bem difícil, mas cenas com Jason acabavam sendo melhores. Ele me disse: 'Não, querida, não está tudo bem [se você for coagida a fazer algo que não quer]."