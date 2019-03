Emilia Clarke afirma ter sofrido dois aneurismas durante gravações de 'Game of Thrones' 

A atriz britânica Emilia Clarke, famosa pelo papel de Daenerys Targaryen, revelou ter sofrido dois aneurismas cerebral enquanto gravava a série Game of Thrones. O primeiro derrame ocorreu em 2011, ano em que o programa estreou na HBO.

Clarke interpreta a personagem Daenerys Targaryen, "a mãe dos dragões e herdeira do trono de ferro", na série. A revelação sobre o problema de saúde foi feita pela atriz em um artigo publicado nesta quinta-feira (21), na revista 'The New Yorker', intitulado "A battle for my life" (uma batalha pela minha vida).

A atriz chegou a passar por duas cirurgias para tratar os aneurismas. "Quando todos os meus sonhos de infância pareciam se tornar realidade, eu quase perdi a cabeça e depois a minha vida”, escreveu a atriz, que foi três vezes indicada ao Emmy. "Eu nunca contei essa história publicamente, mas agora é a hora".

Ela descobriu o primeiro aneurisma, em fevereiro de 2011, após sentir uma forte dor de cabeça no vestiário da academia. "Eu estava tão cansada que mal conseguia colocar meus tênis. Quando comecei meu treino, tive que me forçar nos primeiros exercícios".

No entanto, as dores pioraram e ela sentiu como "se um elástico estivesse apertando meu cérebro". "Por alguns momentos, tentei afastar a dor e a náusea. Eu disse para mim mesma: ‘Eu não vou ficar paralisada’. Eu movi meus dedos para ter certeza de que era verdade. Para manter minha memória viva, tentei lembrar, entre outras coisas, algumas falas de ‘Game of Thrones’”.

Uma mulher que viu a situação de Clarke perguntou se ela estava bem e ajudou a socorrê-la. Em seguida, ela foi levada para o Whittington Hospital, em Londres.

A atriz precisou passar por cirurgia e disse que, no pós-operatório, não conseguiu lembrar o próprio nome. Clarke se recuperou e voltou ao trabalho um mês após o ocorrido.

Mais tarde um segundo aneurisma foi detectado com antecedência, localizado do outro lado do seu cérebro. Esse era bem menor e a cirurgia foi realizada em 2013. Apesar de ter saído tudo como o previsto, Clarke relatou que a recuperação foi ainda mais dolorosa do que a da primeira cirurgia. "Parecia que eu tinha passado por uma guerra pior do que qualquer uma que Daenerys tenha experimentado".

No artigo, a atriz anunciou a criação de uma organização de caridade, a SameYou, para ajudar nos cuidados de recuperação neurológica para jovens adultos que sofreram lesões ou derrames cerebrais.