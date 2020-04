Em toque de recolher contra o coronavírus, polícia dos EUA usou sirene de filme de terror

Os Estados Unidos ultrapassou 10 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. É o terceiro país em número de óbitos. Mesmo com a recomendação para todos ficarem em casa, algumas cidades e regiões precisam reforçar a população dessa responsabilidade.

Só que em Crowley, uma cidadezinha da Luisiana com cerca de 14 mil habitantes, o recado foi coisa literalmente de filme de terror. O caso aconteceu no dia 3 de abril. No esforço de alertar os moradores, a polícia local emitiu um sinal de alarme por volta das 21h. Até aí, tudo certo.

Só que os policiais tocaram pelas ruas a sirene do filme "Uma Noite de Crime" (leia a crítica do Diário do Nordeste aqui). A população não gostou nada da presepada.

Momento da sirene anunciando o toque de recolher:

Sem lei

A sinopse da fita explica a reclamação. "Uma Noite de Crime" ("The Purge", algo como "O Expurgo") é uma produção de horror considerada controversa. É o seguinte. A história rola em uma época dos Estados Unidos no qual um feriado nacional é conhecida como "Dia do Expurgo" (o tal do "The Purge" do título original).

Para anunciar o início do "feriado", as autoridades tocam uma sirene de alerta (a mesma que foi usada em Crowley). Com o toque, todos os crimes, incluindo assassinatos, passam a ser liberados na Terra do Tio Sam por um período de 12 horas. Bizarro.

Equívoco

O filme original é de 2013 e tinha o Ethan Hawke ("Dia de Treinamento", "Antes do Amanhecer") como o nome mais conhecido do elenco. Com o sucesso nas bilheterias, a estreia de James DeMonaco na direção ganhou três continuações e até uma série de TV.

O chefe da polícia de Crowley, Jimmy Broussard, disse que não fazia ideia de que o som do toque de recolher estava associado ao filme. Aos colegas da KATC (Canal 3 afiliada da rede de televisão ABC), o agente da lei afirmou que o efeito sonoro será alterado.