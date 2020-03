Em quarentena, Xuxa completa 57 anos sem festa e faz doação de 300 mil sabonetes para comunidades

A apresentadora Xuxa Meneguel faz aniversário nesta sexta-feira (27), mas revelou não estar no clima de comemorações e festas. "Meu aniversário vai ser me cuidando e cuidando do próximo", revelou em entrevista ao jornal carioca Extra. A loira está em casa, no Rio de Janeiro, na companhia do namorado Junno Andrade e da filha Sasha, que voltou do Estados Unidos. Nesses dias de quarentena, Xuxa tem se dedicado a planejar ações para auxiliar no combate a proliferação do coronavírus no País.

Na tarde de quinta-feira (25), a Rainha dos Baixinhos divulgou nas redes sociais que a marca própria de produtos de higiene está enviando sabonetes para comunidades carentes do Rio de Janeiro e de São Paulo. Serão enviadas cerca de 300 mil unidades para a higienização de mãos, que, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), é uma das principais formas de evitar o contágio da doença. A ação da aniversariante é seguida da doação de R$ 1 milhão para o Sistema Único de Saúde.