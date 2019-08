Em 'Órfãos da Terra', Valéria pede Camila em casamento com um beijo apaixonado

Nos próximos capítulos de "Órfãos da Terra" (Globo), Valéria (Bia Arantes) vai dar um beijo em Camila (Anaju Dorigon) e pedir a amiga em casamento.

Nos capítulos da semana que vem, as duas decidem voltar ao Brasil e, logo, também já vão contar a novidade a todos. Camila vai reunir a família para falar sobre o relacionamento que ela construiu com Valéria durante o tempo que elas passaram na Itália.

Na cena, segundo informação do Gshow, a ruiva vai presentear a namorada com um anel de brilhantes e se declarar: "Camila Nasser, eu te amo! Quer casar comigo?" A amiga vai achar que é só uma brincadeira, mas Valéria será categórica: "Nunca falei tão sério na minha vida. Eu quero me casar com você. Aceita?". E as duas se beijam.

Arantes contou que nunca teve uma paixão como essa na vida real, mas para a atriz, amor nunca tem explicação. "Quando o afeto transgride, quando você tem um melhor amigo e isso acaba resultando em outra coisa, é uma situação muito bonita."

A atriz adianta que Camila e Valéria vão passar por algumas situações de preconceito, mas nada disso vai abalar o namoro. "O casal vai enfrentar alguns comentários, mas acredito que elas não estão preocupadas com terceiros. Elas estão bem tranquilas com a situação, é até bom poder interpretar isso assim, dessa maneira quase natural", afirma Arantes, que vê com bons olhos esse tipo de trama no horário das seis.

"É sempre bom fomentar essa discussão nas pessoas e isso tudo resultar no respeito, no diálogo, no entendimento da situação. É muito bom não só entreter, mas também instigar."