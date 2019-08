Em nova série, Drauzio Varella fala sobre causas e sintomas da depressão

Uma doença que atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo e não leva em conta idade ou condição econômica. Que vitima inclusive personalidades bem sucedidas, como a cantora sertaneja Paula Fernandes e o jovem rapper baiano Baco Exu do Blues. A

depressão é tema da nova série com o médico Drauzio Varella, “Não tá tudo bem, mas vai ficar”, que estreia no ‘Fantástico’ deste domingo, dia 4. Os três episódios mergulham fundo nesse mal, que distorce a forma de pensar e sentir as emoções.

“A depressão é uma grave epidemia mundial. Até o ano que vem, segundo a Organização Mundial da Saúde, será a principal doença causadora de afastamentos do trabalho”, alerta Drauzio Varella.

O episódio de estreia explica o que é depressão, o desequilíbrio químico que acontece no cérebro e a dificuldade de reconhecer o problema. A doença é mais comum nas mulheres e os sintomas são muitos, como tristeza, desânimo, pensamentos pessimistas e alterações de sono, apetite e rendimento.

O ‘Fantástico’ vai ao ar na noite de domingo, dia 4, excepcionalmente após o ‘Futebol 2019’.